Bønn til sine egne sjefer: – I ferd med å skape et eventyr

– Om det er ett tidspunkt for at Viking skal satse, så er det nå, sier Viking-trener Morten Jensen i den nyeste utgaven av Eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel».

Ni strake seiere på rad har gjort Viking til ligaens soleklare formlag.

Tolv serierunder før slutt er det bare målforskjellen som skiller Viking og Bodø/Glimt på tabelltoppen.

3-1-seieren på Åråsen uten suspenderte Zlatko Tripic og Patrick Yazbeck var et statement fra Viking.

I år mener de alvor.

– Jeg er enig i at det var et statement. I tillegg manglet vi Yann-Erik de Lanlay og Sondre Bjørshol, som måtte kaste inn håndkleet på oppvarmingen. Sånn sett manglet vi fire bærebjelker, sier Morten Jensen i etterkant av søndagens seier på Åråsen.

Og selv om påstår at han ser på Bodø/Glimt som klare gullfavoritter, har han lyst å yppe seg med nordlendingene.

– Ja, selvfølgelig. Det har vi vist når vi har møtt dem også – at dette Viking-laget er fullt på høyde med toppnivået deres. Men så gjelder det å nullstille og ha stabilt gode prestasjoner, sier han.

– De verste ordene



Og dersom Viking skal ha best mulig forutsetninger for å holde med helt inn, sier det seg selv at det er viktig å beholde nøkkelspillere.

David Brekalo og Markus Solbakken er to av spillerne som har blitt linket bort.

– Jeg er faktisk født optimist, så jeg tror begge blir. Jeg er kanskje naiv, men så lenge vi presterer som vi gjør vil de være attraktive. Men jeg tror de har lyst å være med på eventyret som spirer og gror her nå, sier Morten Jensen.

Gitt situasjonen Viking befinner seg i, mener TV 2s fotballekspert at prisen på duoen bør være skyhøy.

NØKKELBRIKKE: Yaw Amankwah advarer Viking mot å selge David Brekalo for under 50 millioner kroner. Foto: Carina Johansen

– Jeg tenker at hvis man selger Brekalo for under 50 millioner nå, så sitter man potensielt i desember med en sølv eller en bronse og tenker «tenk hvis». Og «tenk hvis» er de verste ordene en klubb eller en spiller kan ha i hodet sitt. Det må Viking sette en skyhøy prislapp på, sier Yaw Amankwah i «Spiss Vinkel».

Lokal suksess

Og nettopp derfor håper nå Morten Jensen at Viking-sjefene lytter til Viking-fansen som ber klubben være offensive inn i overgangsvinduets siste dager.

– Jeg er helt enig med folket. Det er ingenting annet vi ønsker enn å beholde og satse, og kanskje få inn et krydder eller to, sier han.

– Hvordan er du overfor sjefene dine i en slik periode som nå?

– Hehe. Heldigvis har jeg gode ledere over meg i Erik Nevland (sportssjef) og Eirik Bjørnø (daglig leder). Jeg tror det er en del av suksessfaktoren til Viking, at vi har lokale folk i nøkkelroller som vil det samme. Vi vil at Viking skal maksimere potensialet. Vi er ferd med å skape et eventyr, så får vi håpe at styre og stell vil være med på den vurderingen som er gjort på sport, sier Morten Jensen.

Han vet at klubben har satt seg i en god økonomisk posisjon de siste årene, og at man ikke må selge for enhver pris.

Og selv om han oppfordrer til satsing, er han klar på at ikke mange spillere skal hentes inn.

– Hvis noen skal inn nå, så må det helst være en spiller som forsterker en ellever. Vi har mange spennende talenter i klubben allerede, så vi trenger ikke å hente spillere som ikke er tiltenkt en veldig viktig rolle, sier Morten Jensen.