Bohinen åpen om intern uro: – Det er krevende

PRESSET: Etter en strålende start på sesongen har to poeng på de siste ni kampene ført Stabæk ned i nedrykksstriden. Lars Bohinen er ærlig på at det er mye frustrasjon på Nadderud for tiden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

To fattige poeng på de ni siste kampene er status.

Etter 0-4-tapet mot Odd søndag, hadde enkelte Stabæk-supportere fått nok.

«UT MED LARS», sto det på banneret som tok imot Lars Bohinen og Stabæk da klubben kom tilbake til Nadderud fra tapet i Skien.

– Akkurat når du kommer og ser den, så er det ikke den beste følelsen jeg har klart å produsere i livet mitt, sier Lars Bohinen i den nyeste episoden av TV 2s Eliteserie-podkast Spiss Vinkel.



Han presiserer at han gjennom hele sin karriere har ment at det er supporternes privilegium å uttrykke følelser på godt og vondt.



– Noen ganger er det vondt, sier han.



– Samtidig hørte jeg ikke noe fra dem da vi lå på 6.-7.-plass. Men det er vel ofte slik at det er når det går gærent du får høre det. Det lever jeg greit med, sier Stabæk-sjefen.



Nyopprykkede Stabæk fikk nemlig en meget god start på sesongen: Etter åtte serierunder, lå klubben på 6.-plass i Eliteserien.

Preget Stabæk-leir

I det siste har det imidlertid snudd. Og nå legger ikke 53 år gamle Bohinen skjul på at han og klubben er preget.



– Du kan jo tenke deg selv. Det er krevende, sier han på spørsmål om hvordan det er å være Stabæk-trener om dagen.

Den svake formen i Eliteserien har naturligvis satt sine spor.

TV 2 er kjent med at flere, både spillere og administrasjon, har følt på en viss slitasje i Stabæk-leiren i det siste. Likevel er det lite som tyder på at Lars Bohinens posisjon er truet med det første, får TV 2 opplyst.

Selv legger ikke Lars Bohinen skjul på at humøret kunne vært bedre på Nadderud om dagen.

– En klubb som Stabæk lever omtrent i lys og mørke omtrent annethvert år. Det vil være litt slitasje knyttet til om du er i en opp- eller nedrykkssituasjon. Det påvirker administrasjonen og de som er glade i Stabæk, og det ville vært merkelig om det ikke var en form for murring eller misnøye, sier Lars Bohinen.

Selv er Bohinen klar på at han føler spillergruppa fortsatt har den rette innstillingen og at man er klare for å dra i samme retning.

– Er «murringen» til å leve med for å prestere?



– Jeg vet ikke om vi skal kalle det murring. Folk er skuffa og frustrert, og det kommer til uttrykk på forskjellige måter. Jeg må si at jeg ikke opplever annet enn støtte fra administrasjon og ledelse, men det har jo du for så vidt til du ikke har det lenger. Men jeg skjønner frustrasjonen, jeg skjønner at folk er bekymret og at noen kanskje er litt forbanna. Det er naturlig, sier Lars Bohinen i Spiss Vinkel-podkasten.



– Ikke forsøkt å legge skylda på noen

Selv har han vært klar i talen når han har vurdert Stabæk-prestasjonene i det siste.

Etter Sandefjord-tapet sist, karakteriserte han det hele som en «kollektiv nedsmelting» overfor Eurosport.

TV 2 er kjent med at det har vakt litt oppsikt internt i Stabæk.

– Enkelte har oppfattet det som om du legger skylden på spillerne. Kan du si litt om hvordan du som leder vurderer din rolle i offentligheten og hvordan du bruker den til å forsøke å samle klubben?

– Jeg tror i utgangspunktet at det er lønnsomt å være så troverdig som mulig i kommunikasjonen, uten å på en måte prøve å legge skylda på noen. Jeg er opptatt at vi ikke skal ha noen peke på hverandre-kultur, men når du presterer dårlig, kan det være greit å kommunisere det, sier Lars Bohinen.



Han går ikke uten videre med på at han har forsøkt å legge skyld på andre.

– Jeg tror det hadde vært verre om vi sto og sa at denne situasjonen kunne vi leve med og bygge videre på. Det er ikke noe forsøk på å legge skylda på noen, det gjør verken vi i Stabæk eller så mange andre trenere. Så er vi flinke til å snakke internt om hva vi gjør. Det er vi som presterer i lag, sier Bohinen med trykk på ordet «vi».

BETENKT: Lars Bohinen er åpen på at stemningen er presset på Nadderud for tiden. Foto: Tor Erik Schrøder

Fasilitetene pekes på som årsak

På Bekkestua håper man dessuten at en endring på Nadderud stadion skal bidra til å gjøre underverker i månedene framover.

I skrivende stund skiftes det fra gress til kunstgress på Nadderud.

Det tror TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah kan bli helt avgjørende.

– Treningsforholdene til Stabæk har vært forferdelige. De har ikke vært et eliteserielag verdig, sier han.

Overfor TV 2 har flere pekt på fasilitetene som en sentral årsak til at det oppfattes som en viss frustrasjon internt i klubben.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har og har hatt utfordrende treningsforhold. Samtidig kan vi ikke ha for stort fokus på det, for før vi får på plass en ny kunstgressbane får vi ikke gjort noe med det. Men vi merker spesielt på de eldre spillerne at belastningen kan bli stor, sier Lars Bohinen.



Nå håper 53-åringen på bedre tider. Han er i alle fall klar på at ting ikke kan bli så mye verre enn de har vært i det siste.

– Det mest krevende er kanskje at vi med unntak av Molde- og Odd-kampen faktisk har prestert bra. Vi har dominert mange av kampene, men gått på smeller hele tiden. I tillegg har vi fått skader, suspensjoner og VAR-avgjørelser imot oss hele tiden. Det føles ut som om det har vært en kosmisk sammensvergelse mot oss, der alt som har kunnet gå galt, har gått galt, sier Bohinen.