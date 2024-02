Bodø/Glimts keeperkupp lagt på is: – Det gikk ikke

FORTSETTER I FKH: Egil Selvik, her på trening med landslaget før treningskampen mot Færøyene i november. Foto: Cornelius Poppe / NTB



Tirsdag avslørte VG at Bodø/Glimt forsøkte å hente FK Haugesunds målvakt. TV 2 skrev også om seriemesternes ønske. Selvik la ikke skjul på interessen da han ble intervjuet av Haugesunds Avis etter en treningskamp.

– Ingenting er avgjort. Så det er vanskelig å si hva som skjer. Men det er sant at Bodø/Glimt er interessert. Det har de vært i tidligere overgangsvinduer også. Det er kjekt, sa han.



Det er altså ikke første gang Bodø/Glimt viser interesse for Selvik. Men grunnen til at de utforsket muligheten for å sette inn støtet nå, er skadesituasjonen til førstekeeper Nikita Haikin, som er langtidsskadet og neppe rekker de nært forestående kampene mot Ajax i Conference League.

Med Julian Faye-Lund som det eneste senioralternativet Glimt kan regne med til det viktige dobbeltoppgjøret, vurderte klubben sterkt å sikre seg landslagskeeper Selvik.

Men nå bekrefter FKH-keeperen til TV 2 at det ikke ser ut til å bli noe av overgangen.

– Det er flere ting som skal klaffe. Denne gangen gikk det ikke. Det var flere forskjellige ting som spilte inn. Det ble bare sånn, sier Selvik.

Han bekrefter at han har hatt møter med Bodø/Glimt om en eventuell overgang.

– Hva er den viktigste grunnen til at det ikke skjer?

– Si det. Jeg hadde ikke snakket med dem om jeg ikke syntes det var interessant selv, så det står ikke på det. Samtidig må jeg veie opp min egen kontraktssituasjon. Til sommeren har jeg bare et halvår igjen, og det pleier å være et bedre marked for keepere om sommeren. Det var mange ting som spilte inn.

– Hvordan blir det å fortsette i FK Haugesund nå?

– Jeg har ingen problemer med det. Jeg har alltid vært innstilt på å fortsette å gjøre en god jobb her.

Sportssjef Eirik Opedal i FK Haugesund har følgende kommentar til Bodø/Glimt-interessen for Selvik:

– Vi har aldri mottatt noen formell henvendelse eller bud fra Bodø/Glimt om dette.

Sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt skriver i en tekstmelding til TV 2 at han «på generelt grunnlag ikke har noe å fortelle om Glimts spillerlogistikk».