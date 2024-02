Bodø/Glimt-smell på overtid: – Favoritter til å avansere

AMSTERDAM (TV 2): Bodø/Glimt sjokkerte Ajax i Amsterdam, men i sluttminuttene glapp seieren for nordlendingene.

Ajax - Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt ledet 2-0 og var på vei mot et nytt Europa-eventyr mot Ajax i Conference League-playoffen torsdag, men i sluttminuttene glapp seieren.

To sene scoringer gjorde at Bodø/Glimt reiser til Aspmyra med 2-2.

– De er litt rart at man skal være skuffet etter 2-2 borte mot Ajax. Det er litt blandede følelser, men alt i alt må vi si at det var en bra prestasjon, sier Albert Grønbæk til Viaplay.

HERJET: Albert Grønbæk, her med Fredrik Bjørkan og Håkon Evjen, scoret begge målene for Bodø/Glimt mot Ajax i Amsterdam. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters / NTB

Bodø/Glimts danske scoret begge målene for gjestene.

– Prislappen kan fort ende opp mot 200 millioner den dagen han forlater Bodø/Glimt. Så god er han faktisk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og sikter til at Bodø/Glimt avslo et bud på minst 110 millioner kroner i vinter, før Grønbæk signerte en ny kontrakt med klubben.



Misnøye med straffespark

Odin Bjørtuft, som kom inn for Jostein Gundersen i andre omgang, laget straffespark og ble utvist like før full tid. Branco van den Boomen hamret inn 1-2-reduseringen. Det ga Ajax en vitamininnsprøyting inn i overtiden.

– Nå er vi subjektive, men noen sier at den er billig. Jeg så ikke for meg at det skulle ende med rødt kort, men jeg må se den igjen før jeg kan vurdere den, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay om straffesituasjonen.

Bjørtuft trodde dommer Antonio Nobre skulle omgjøre avgjørelsen da han løp ut til VAR-skjermen for å se situasjonen på nytt.

SÅ RØDT: Dommer Antonio Nobre gir Odin Bjørtuft rødt kort. Foto: Patrick Post / AP / NTB

– Det gjør at vi begynner å klappe og juble litt, for da tror vi at han skulle ta vekk det gule kortet og straffen, men det ble rødt i stedet. Da blir jeg selvfølgelig litt overrasket, men når han tar den situasjonen, tror jeg han må gi rødt også, sier den tidligere Odd-spilleren til TV 2.

Det var Ajax-spiss Brian Brobbey som gikk ned innenfor Glimt-boksen.

– Han klarer å smette seg inn på siden. Jeg hadde én arm rundt ham, men det var ikke noe tak i det hele tatt. Det føles nesten ikke ut som kroppskontakt, men det ser kanskje verre ut i sakte film enn i virkeligheten. Det er bare å ta konsekvensen av at jeg kom på feil side, så det står på meg, sier Bjørtuft.

TV 2 fotballekspert Jesper Mathisen er klar på straffesituasjonen:

– Straffesparket er det ingen tvil om, og det er naturligvis heller ikke om der røde kortet så lenge ikke er det noe «ærlig forsøk på å ta ball», sier han.



I det sjuende overtidsminuttet lobbet Steven Berghuis inn 2-2 for Ajax.

– Vi kommer ikke bort fra at i kveld blir det tanker om at vi kunne fått en enda bedre prestasjon, men vi skal fort riste det av oss. I løpet av morgendagen tror jeg at vi skal glede oss veldig til uken som kommer, sier Bodø/Glimt-assistent Gaute Helstrup til TV 2.

REDDET 2-2: Steven Berghuis scoret utligningsmålet for Ajax langt på overtid mot Bodø/Glimt. Foto: Maurice van Steen / ANP / AFP / NTB

Holder Glimt som favoritter

Returkampen spilles på Aspmyra torsdag neste uke.

– Dette er et godt resultat for Bodø/Glimt før returen, men etter å ha ledet 2-0 er det naturligvis en litt skuffet gjeng som tusler inn i garderoben i kveld. De hadde dette i sin hule hånd, og Knutsen er nok veldig skuffet over det han så de siste minuttene av kampen. Jostein Gundersen hadde det vært behov for også i avslutningen av kampen, og det blir ekstremt viktig å få han klar til returoppgjøret, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– På kunstgresset neste uke får vi en fantastisk kamp som er helt åpen, men med den selvtilliten og kvaliteten Bodø/Glimt har hjemme holder jeg de som favoritter til å avansere - for dette er langt unna det Ajax en gang var, sier Jesper Mathisen.



Kjetil Knutsen ser frem til neste uke.

– Det er mye fint å ta med seg. Det er et godt utgangspunkt for å få en god fotballkamp på Aspmyra, sier Knutsen til TV 2.