Bodø/Glimt-helt med beklagelse

Bodø/Glimt - Strømsgodset 2-0

Bodø/Glimt er tilbake på tabelltoppen i Eliteserien etter 2-0 over Strømsgodset hjemme på Aspmyra søndag kveld.

Tobias Gulliksen pirket inn 1-0 allerede etter to minutters spill. Først ble det markert for offside, men målet ble godkjent etter VAR-sjekk.

– Det var rart, i hvert fall når det tar lang tid med VAR. Jeg glemte at det var Godset da jeg først scoret, så beklager for at jeg feiret, sier Gulliksen til TV 2.

Gulliksen, som hadde vært en del av Strømsgodset siden 2015, gikk til Bodø/Glimt i en overgang på om lag 30 millioner kroner i sommer.

BEKLAGER: Bodø/Glimt-spiller Tobias Gulliksen, som meldte overgang fra Strømsgodset i sommer. Foto: TV 2 Sport 1 / TV 2 Play

– Føler du at du må beklage for feiringen?



– Ja, men det var deilig å score, men det er med respekt for Godset, sier drammenseren.



Besøk fra Drammen

20-åringen innrømmer at det var en spesiell kamp.

– Og litt mer spesiell enn jeg hadde trodd, men det var gøy at vi vant. Vi gjorde en god kamp, sier han til TV 2 etter kampen.



– Det er folk du har sett helt siden du var bitteliten, det er gutter jeg har spilt med siden jeg var 12-13 år, så det er rart å møte dem i en annen drakt. Det er gøy at vi trakk det lengste strået, og så skal jeg invitere dem hjem til meg i kveld, forteller Bodø/Glimt-helten.



– Jeg må vise dem leiligheten og rundt, sier Gulliksen.



Timen ut i kampen gikk Bodø/Glimt opp i 2-0 etter en gavepakke fra Strømsgodset. Ulrik Saltnes sendte av gårde et skudd fra om lag tjue meter som gikk rett på Viljar Myhra, som ikke klarte å stoppe ballen.

Fornøyd Knutsen

Bodø/Glimt leder nå Eliteserien med ett poeng på Viking, som gikk på et 0-4-tap mot Molde tidligere søndag.

– Jeg er veldig fornøyd i dag, for det er spennende å se hvor vi er når det kommer til å bygge opp den rette energien når kampene kommer tett, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Amahl Pellegrino pådro seg et gult kort som gjør at Bodø/Glimt-toppscoreren mister kampen borte mot Molde neste helg.