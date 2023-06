Blitt landets nest beste: – Overraskende

Se Lillestrøm - Tromsø søndag kl. 16.50 på TV 2 Play!

– Det er helt fantastisk og utrolig artig for hele byen. Det er noe man har ventet lenge på. Jeg tror hele byen bare koser seg med TIL nå, sier Tom Høgli.



Det er ikke rart at den tidligere TIL-backen er i ekstase. Tromsø er for øyeblikket landets nest beste lag, og har vunnet de siste fire kampene i Eliteserien.

Gleden deler også tidligere storscorer i klubben, Sigurd Rushfeldt, som peker på to årsaker til oppturen.

– Det har vært en bevisst strategi å satse mye lokalt og unge gutter fra eget akademi. I tillegg har man over tid hatt samme trenerteam og stabilitet. Det har fungert bra, og er veldig gledelig. Stabiliteten har vært overraskede god.

TROMSØ-PROFIL: Tom Høgli har tidligere spilt en viktig rolle blant annet ute på banen for Tromsø. Han har senere også vært en del av klubben i andre roller. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Kan bli veldig bra

Tom Høgli var inntil i fjor samfunnskontakt i klubben, og har dermed vært svært tett på progresjonen.

– Det er en spillergruppe som har jobbet veldig godt og målrettet over mange år, og har tatt steg for steg. En del av de etablerte, som har vært der i mange år, har tatt voldsomme steg i år. I tillegg har man vært smart og hentet inn sultne spillere. Spillere som har lyst å komme til Tromsø for å bli bedre.

Han mener det har gitt avkastning.

TIL-LEGENDE: Sigurd Rushfeldt var med på store tider i Tromsø-drakten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det har resultert i en gruppe som er veldig nøye med ting, og som gjør det som skal gjøres. Også har marginene også bikket deres vei i mange kamper i år. Men dette er bare starten på noe som kan bli veldig bra i Tromsø, sier Høgli.

Også Rushfeldt har vært tett på gamleklubben. Han er daglig leder ved NTG i byen, og trener fotballelever som holder til på Romssa Arena, TILs hjemmebane.

Han merker økt engasjement i byen.

– Det er helt klart mer positivitet rundt laget. For noen år siden kjempet man mer mot nedrykk, og nå er man i andre enden. Det merkes godt på entusiasmen.

Roser treneren

Det er nå tre år siden Gaute Helstrup ble ansatt som Tromsø-trener. Han høster ros av ex-spillerne.

– Gaute Helstrup er en ekstremt fotballkunnskapsrik person. Han legger ned et voldsomt arbeid, og jobber veldig mye. Han har også med seg unge, lokale, fremadstormende trenere i Ola Rismo og Jørgen Vik, som også er sulten. Så i sum blir det en veldig sterk trenertrio, mener Høgli.

Rushfeldt stemmer i.

– Han har fått tid og satt sitt preg på det. Nå går det så det griner. Han har veldig masse unge og lokale spillere som har fått sjansen for A-laget. Da blir det bare imponerende.

ROSES: Tromsø-trener Guate Helstrup har styrt laget til en foreløpig andreplass i Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Håper på medalje

Få hadde nok forventet at Tromsø kunne hevde seg så høyt i Eliteserien denne sesongen, men det spørs om det ender med edelt metall i «nordens Paris».

– Å tro på medalje er kanskje litt tidlig ennå, men det er ikke en umulighet. Det som er fokuset til klubben er å utvikle seg og bli bedre. Og i år så har det blitt bedre. Om det ender medalje? Det kan hende. På lang sikt er det viktigste bare å etablere seg på øverste halvdel av tabellen, sier Høgli.

I Sigurd Rushfeldts siste sesong for Tromsø endte det med sølv.

– Det er helt klart mulig å ta medalje. Det blir tøft utover høsten også. Men, det er ikke den største stallen, så det kan være litt sårbart. Jeg tror førsteelleveren TIL stiller, matcher de fleste.

– Hva vil man være fornøyd med?

– Spør du meg personlig, så tenker jeg at topp seks er et stort skritt fremover fra de siste årene. Da er man ikke langt unna en medaljeplass. Jeg er optimist!