– Blir litt fokus på det når Norges største klubb møter en liten bygd som har vunnet

– Grattis. Vel fortjent. Hadde man vært bitter etter en sånn sesong så er man jo tjukk i hue. Imponerende, sier Rosenborgs Ole Sæter etter at Molde ble seriemester søndag.

På gullfesten i Molde proklamerte Magnus Wolff Eikrem at han gledet seg til Rosenborg skulle stå æresvakt når de kommer på besøk til rosenes by søndag. Akkurat dét er ikke noe Sæter ser lyst på.

– Det gleder ikke jeg meg til, for å si det sånn. Om vi må det eller ikke er jeg ikke helt sikker på, det får Kjetil bestemme. Kjetil er trønder og hans ord blir lov med tanke på hvordan vi skal opptre i den situasjonen der. Men det er ikke noe spesielt i Norge at man står æresvakt, det skjer vel knapt noen gang. Så er det litt fokus på det nå som Norges største klubb møter en liten bygd som har vunnet gull. Vi får se om Kjetil mener at vi må stå, sier stjernespissen til TV 2.

Wolff Eikrem med Rosenborg-melding på gullfesten

– Bare jævla pinlig

I 2020 sto trønderne æresvakt da Glimt tok sitt første seriemesterskap.

– Det er klart at det er jævlig kjedelig at det er Rosenborg som driver og står, man skulle ønske at situasjonen var annerledes, sier Sæter.

Han medgir at det er ekstra vanskelig å skulle stå æresvakt for erkerivalen fra Romsdal.

– Timinga på det er jævlig rævva da, om vi ender opp med å stå æresvakt nå så er det bare jævla pinlig. Men sånn er det å være nest best, da har du jævla lite valg.

– Finnes det noe verre for en trønder, RBK-spiller og RBK-supporter enn å stå æresvakt for Molde?

– Nei. Det gjør det ikke.

Æresvakt-Sæter på veggen

I Molde har man troen på trønderske æresvakter søndag.

– Det er ikke noen regel som sier det, men det pleier å være slik i fotballen. Jeg regner med at Kjetil, som god gammel romsdaling, får guttene sine med på det. Det forventer vi, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

– Hvordan vil det være å se Ole Sæter applaudere guttene inn?

– Jeg skal ta bilde av det. Det må på veggen her, ler Stavrum.

Klubbdirektør i Molde, Ole Erik Stavrum , viser hvor rivalene kan stille seg opp på Aker stadion søndag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Molde-direktøren setter pris på rivaliseringen med Rosenborg, og at det følger noe ekstra med kampene mellom lagene.

– Jeg er glad for at vi, fra å være nestenlaget som kom bak Rosenborg – jeg vet ikke hvor mange sølv vi har bak Rosenborg – har klart å karre oss forbi dem. Det er vi kjempeglad for. Også må det være litt sånne forhold i norsk fotball. Du har Molde-Rosenborg og Vålerenga-Lillestrøm, noen sånne oppgjør som er kjempeviktig å ta vare på, sier Stavrum.

Han tror det er frustrerende for trønderne at hegemoniet nå er i Molde.

– Jeg tror nok de er rimelig irritert på det, det tror jeg. Kanskje de aksepterte Bodø/Glimt, men jeg tror ikke de aksepterer at vi vinner igjen. De kommer vel knallhardt tilbake. Rekdal sitter vel nå og funderer på både helgen og neste år, vil jeg tro, sier Molde-direktøren.

Moe på gullfest: – En euforisk følelse

– Ingen som bryr seg

Det gjør også Ole Sæter. På spørsmål om hans oppfatning av Moldes status som gullvinner i Norge, fyrer Rosenborg-spilleren løs.

– Om Rosenborg, Brann eller Vålerenga vant gull hadde det kokt, men det var større blest rundt Rosenborg da vi tapte 0-3 mot Raufoss i en treningskamp før sesongen, enn det er når de vinner gull. Det er sånn det er. Det bor jo knapt folk der og det er knapt folk på kampene deres. Det er ingen i Norge som bryr seg og det er ingen i Molde som bryr seg heller, freser Sæter.

Sæters manglende entusiasme for å stå æresvakt, finner man også bant Rosenborg-fansen. Kjernen-leder Espen Viken mener det er en britisk tradisjon man burde styre unna her til lands.

– Hos oss i Kjernen er det mange som er negative til det. Det tar jo litt nerven ut av en toppkamp, så det er mange som er negative til hele konseptet, sier Viken.

– Hvordan vil dere i Kjernen reagere når RBK-spillerne står æresvakt?

– Det vi planlegger går vi aldri ut med på forhånd, så folk bør heller se kampen, sier Viken.

Her vil Braut Brunes ha rødt kort på Henriksen

– Vi er ikke i England

Kent Aune, som er programleder for supporter-podkasten Rotsekk, har heller ikke noe til overs det å skulle stå æresvakt, noe trønderne faktisk gjorde for Glimt i 2020.

– Det der… Bodø/Glimt nektet å stå æresvakt til Rosenborg i 2018. Det var det sak på i mediene. Rosenborg gjorde en feil da de sto æresvakt for Bodø, fordi at han «Fridtjof» (Åge Hareide) ikke fikk med seg hvordan ting egentlig fungerer. Vi er ikke i England, vi er i Norge. Vi må slutte med at den der anglofile følelsen skal drive å ta over her. Nei, helt meningsløst og selvsagt skal vi ikke det. Vi skal varme opp til kampen som vanlig, og så skal vi gå inn til kampen som vanlig. Hvis ikke det skjer så kommer det til å bli mye action på den ene kortsiden på Mordor. Eller, Aker heter det vel, sier Aune.

– Det hadde ikke blitt æresvakt om du hadde bestemt, skjønner jeg?

– Nei, det blir ikke noe æresvakt. Vi skal ikke stå æresvakt. Det er det ingen supportere som ønsker at Rosenborg skal gjøre. Jeg minner igjen om Bodø/Glimt som nektet å stå æresvakt for Rosenborg i 2018, og til tross for det gjorde vi det for dem i 2020, påpeker Aune.

.