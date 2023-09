– Bortsett fra at klokka ikke virker, er den fin, ler Alexander Klaussen.



Det gigantiske uret som henger på veggen i kjelleren er lett å få øye på når man kommer ned trappen. Den åpne kjøkkenløsningen stirrer bort på favorittstedet til alle som har bodd her de siste årene: Den myke sofaen, strategisk plassert foran en stor tv-skjerm.

– Her sitter de stort sett hele tiden. Ser på fotball og kobler av. Senegaleserne spesielt er på WhatsApp med familien, mens det er mer teksting med ghaneserne, humrer Sarpsborgs salgssjef.



OPPHOLDSROMMET: – Her ser vi mye norsk fotball, sier Alexander Klaussen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Våknet til drømmebeskjed

Sammen med kona Marte og barna Sander (7) og Mathilde (4) har han åpnet hjemmet sitt for unge, afrikanske fotballtalenter. Mange av spillerne som har bodd her er solgt for store millionbeløp til utlandet. Krepin Diatta gikk til til Club Brugge for omkring 30 millioner kroner. Ismaila Coulibaly forsvant til Sheffield United for rundt 20 millioner kroner.

Den siste eksporten var Christopher Bonsu-Baah til Genk for drøyt 60 millioner kroner. I den ferske episoden av Fotballpunch forteller Klaussen om øyeblikket da Bonsu Baah fikk beskjeden han hadde drømt om.

– Vi måtte ned og vekke Bonsu da Genk kom på banen. Da gikk det helt rundt for ham, forteller Klaussen.

– Da hadde du fått en telefon fra klubben?

Bli med inn i millionkjelleren

– «Nå må du få han ned på stadion. Nå skjer det.» Da gikk vi ned og vekket ham. Håret sto rett til værs. Da var han i form - da han skjønte hva som skjedde, smiler Klaussen.

Bonsu Baah kom til klubben like før sesongstart. 18-åringen fra Ghana hadde imponert på prøvespill, men det var ikke gitt at han skulle lykkes så fort i Norge. Mange unge spillere bruker lang tid på å venne seg til et nytt land, et nytt språk og en ny kultur. I familien Klaussens hus ble Bonsu Baah tatt godt vare på. Kantspilleren hadde det bra utenfor banen. Det tok ikke lang tid før han fikk vist frem ferdighetene sine på det øverste nivået i Norge.

– De fikk meg til å føle meg hjemme. Det gjorde det enkelt for meg både på og utenfor banen, forteller Bonsu Baah.

Enormt press

Klaussen forteller at de afrikanske spillerne lever med et helt annet press enn mange europeiske spillere. En ting er spillernes egne ambisjoner og drømmer. Noe helt annet er å brødfø familien i hjemlandet. For ikke å snakke om en hel landsby. Det kan være en tung bør å bære.

– Du må få dem til et sted hvor de føler seg trygge. Vår tankegang er at de skal kunne komme opp når de vil, snakke om hva de vil og stole på oss. Vi spiller fotball i hagen, inviterer dem på middag, tar dem med på hockeykamper. Kall det nesten en slags vertsfamilie, sier Klaussen.



TATT GODT VARE PÅ: Familien Klaussen var viktig for at Christopher Bonsu Baah fikk det til i Sarpsborg. Foto: Privat

Han forteller at døren til den gjestfrie familien på fire alltid står åpen. For 7-åringen Sander var det gjevt å spille FIFA og fotball i hagen med fotballprofilene. Han fikk en signert Bonsu Baah-drakt da ghaneseren forlot Sarpsborg. Og ikke lenge etterpå fikk han en signert Genk-drakt av sin store helt.

DEN STORE HELTEN: Lille Sander fikk en avskjedgave av Bonsu Baah. Foto: Privat

Klaussen er ikke i tvil: Skal man lykkes med utenlandske importer, er det avgjørende at det utenomsportslige apparatet rundt spilleren fungerer.

– Og språket er nøkkelen. Det handler om hvordan du fungerer i hverdagen. Skolefransken min når ikke veldig langt. Ismael Coulibaly snakket ikke ett eneste ord engelsk da han kom hit. Etter noen måneder hadde han lært seg det. I det øyeblikket du kan språket, blir du en del av garderobekulturen. Det er punkt én.



ALTMULIGMANN: Alexander Klaussen sørger for at Sarpsborg-spillerne finner seg til rette i solbyen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Solbyen, Sarpelona og Sarp-Tropez

Bonsu Baah kom inn i et velsmurt maskineri. Trener Stefan Billborn har gjort sarpingene til en fryktet motstander.

– Vi vil kontrollere kampene gjennom å ha ballen. Man kan også gjøre det gjennom å kontrollere rom, men vi vil ha ballen. Og vi vil spille på samme måte uansett hvem vi møter, sier Billborn.



Den filosofien kan minne om litt om Barcelona. Derfor er det kanskje ikke så rart at Sarpsborg 08 har fått tilnavnet «Sarpelona».

– Jeg synes det er litt morsomt. Da jeg kom hit hørte jeg at det var solbyen, det var Sarp-Vegas, Sarp-Tropez og Sarpelona. Det stikker sikkert litt i øynene på folk. Når det går dårlig med oss, blir det brukt mot oss. Men det er bra at det blir litt snakk om Sarpsborg, det er ikke så ofte det blir det, humrer Billborn.

Han har satt sammen et lag som på sitt beste spiller feiende flott angrepsfotball. Billborn er opptatt av å utvikle spillere og lære dem noe nytt, enten de er 18 år eller 32.

– Vi har mange spillere som er veldig, veldig gode, men av en eller annet grunn er de er litt skadet. De forstår ikke hvor gode de er. Kanskje de har vært utenlands og satt på benken i flere år, kanskje de har fått høre at de ikke er så gode med ball, sier han.

FORVANDLING: Billborn forteller at kaptein Bjørn Inge Utvik er blant dem som har tatt størst steg i oppspillsfasen. Foto: Christoffer Andersen

– Norsk fotball er klart bedre



Toppnivået er skyhøyt, men bunnivået er tilsvarende lavt. Billborn har ingen god forklaring på det.

– Måten vi spiller på krever mye fokus fra spillerne. Om én eller to spillere faller vekk, gjør en stor feil i en situasjon der ingen forventer at han skal gjøre en feil ... For å flytte frem så mange spillere som vi ønsker, må vi oppfylle de basale tingene. Hvor er det ok å miste ballen? Det er mange kamper der vi er klart bedre enn motstanderen på så mange parametre, men der det fortsatt er et jevnt resultat. Hvis vi, etter å ha slått 35 innlegg, kaster ballen inn i feil rom, kan toget gå motsatt vei. Plutselig ligger vi under, resonnerer han.

Foto: Torstein Wold / TV 2

Svensken, med fortid i Brommapojkarna og Hammarby, kom til Sarpsborg før 2022-sesongen. Han er ikke i tvil om hvor nivået er høyest.

– Norsk fotball er klart bedre nå. Det er bare å kikke på ligarankingen, innleder han.



Noen av forskjellene har overrasket ham.

– Det går fortere i norsk fotball. Hvorfor går det fortere? Slik jeg ser det, vil de fleste lagene forsvare seg høyt i banen. Selv lagene som ligger i bunn av tabellen. Da spiller man nesten mann-mann. Om man ikke vinner ballen, har man ingen problemer med å legge seg ned i 5-4-1. Selv de beste lagene, som Molde, er bekvemme med å ligge i 5-4-1 mot Aalesund. For et topplag i Sverige ville det vært umulig, publikum ville spist deg levende. Jeg generaliserer litt, men enten er presshøyden i Norge utenfor motstanders straffeområde eller utenfor eget straffeområde. I Sverige er midtsirkelen utgangspunktet. Høyt press er toppen av sirkelen, sier Billborn.

