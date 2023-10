Ble skjelt ut – så fikk han den perfekte revansj

Lillestrøm - Brann 0-2

Ulrik Mathisen fikk det aldri helt til i Lillestrøm-drakten, men i søndagens batalje på Åråsen havnet lynvingen midt i søkelyset.



Først ble han skjelt ut av sin tidligere lagkamerat Mads Hedenstad Christiansen etter situasjonen som endte med straffe til Brann. Og like etter dunket han inn 2-0-målet mot gamleklubben.

– Det smaker ekstra godt. Jeg syns han var litt hard i meldingen der. Da er det gøy å score på ham, sier Mathisen til TV 2.

Brann-spilleren mener søndagens viktige seier er et av karrierehøydepunktene til nå.

– Det er helt der oppe. Det er kjempekule rammer. Å score foran fansen her er noe jeg har sett frem til.

Hedenstad Christiansen beskrev Mathisens opptreden i straffesituasjonen som «pinlig». Keeperen fikk også støtte av sin sportssjef Simon Mesfin.

Brann-trener Eirik Horneland er ikke imponert over uttalelsene fra LSK-leiren.

– Det er litt umodent, sier Horneland til TV 2.

– Av hvem?

– Av de som sier sånne ting. Nå har de pratet litt etter Rosenborg-kampen, så får de prate litt etter denne kampen og.

TV 2-ekspert: – Det er ingenting

Like før halvtimen var spilt, steg temperaturen betraktelig på Åråsen. Et nydelig Brann-angrep ble avsluttet med at Ulrik Mathisen gikk i bakken etter en kollisjon med LSK-keeper Hedenstad Christiansen.

Dommer Mohammad Usman Aslam pekte på straffemerket til store protester fra LSK-leiren.

– Han har et dårlig touch. Det kaller jeg frispark til keeper, sa TV 2-kommentator Morten Langli.

– Mathisen sparker Hedenstad Christiansen i familiejuvelene der i etterkant. Dette bør VAR kikke på, anbefalte Langli.

Men straffen ble heller ikke omgjort av VAR. Dermed kunne Sivert Heltne Nilsen prikke den i mål til 1-0.

– Det er en merkelig situasjon. Det er ingenting. Det er en kollisjon. Det er ingen som har kontroll på ballen, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Dommer Aslam ønsket ikke å la seg intervjue av TV 2 etter kampen.

– Holdt på sånn i Lillestrøm også

I pauseintervjuet med TV 2 anklaget Hedenstad Christiansen sin tidligere lagkamerat Ulrik Mathisen for filming.

– Han hopper inn i meg. Han har holdt på med dette gjentatte ganger. Han holdt på sånn da han var i Lillestrøm også. Det er pinlig å se på, sa LSK-keeperen til TV 2.

– Det er noe han ofte gjør, mente keeperen.

– Det er sånn han spiller. Det får være hans sak.

Etter kampen modererte keeperen seg noe.

– Det er mye adrenalin inn til pause der. Det kom nok litt hardt ut. Men jeg står for at han faller lett noen ganger, sa han etter kampslutt.

– Jeg håper jeg kan ta en prat med Ulrik etterpå. Det er ikke noe ondt blod fra min side. Jeg håper vi kan ta hverandre i hånden og være venner etterpå.

Det gjorde de to tidligere lagkompisene også:

Etter kampslutt var stemningen bedre enn i pausen. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Mathisen: – Det blir helt tåpelig

I pausen var Brann-spilleren totalt uenig med sin tidligere medspiller.

– Nei, det blir helt tåpelig å argumentere mot den der føler jeg. Dårlig touch, men han sklir jo rett inn i leggen min der. Det er helt usaklig å begynne å kreve at det er dårlig dømt. Det er typisk ham å begynne å sutre på de greiene der, sa Ulrik Mathisen til TV 2.



– Hva synes du om det han sier?

– Det blir helt urimelig av meg å kommentere det. Det er helt fair. Han sklir inn. Hadde han stått stille hadde det vært en annen sak. Men han sklir jo inn og da er den jo klink.



Branns Ulrik Mathisen under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Brann på Åråsen Stadion. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Han sier at det er noe du gjør ofte. Kjenner du igjen i den beskrivelsen?

– Nei, absolutt ikke. Det er ikke sånn at jeg prøver å bli taklet. Det er dårlig touch og jeg prøver å score selvsagt. Men når han sklir inn ... Hva skal jeg gjøre da? Jeg har ikke noe å si til det, det er dumt og urimelig av ham å mene at jeg prøver på noe annet. Men det får han stå for.



– Skjønner Mads veldig godt

LSKs sportssjef Simon Mesfin har stor forståelse for keeperens uttalelser.

– Jeg skjønner Mads veldig godt. Det er ikke bare den situasjonen. Det var også en frisparksituasjon med gult kort. Det var ikke frispark. Han (Mathisen) mister balansen, sa Mesfin til TV 2 i pausen.



Det var Mesfin som var med på å hente Mathisen til LSK i sin tid.

– Jeg «scoutet» Ulrik Mathisen i to år før vi kjøpte ham til Lillestrøm. Det sto i rapportene (at han mister balansen), men det skulle vi jobbe med, for han har fantastiske kvaliteter. Vi sier ikke at Ulrik er en filmer, men han har en tendens til å miste balansen relativt ofte. Han har høy frekvens og fart, og hvis han lærer seg å stå på beina, blir det en fantastisk spiller.

Ulrik Mathisen ble kjøpt av Brann fra Lillestrøm denne vinteren. Foto: Frederik Ringnes

– Han er en god eliteseriespiller allerede. Det er derfor vi kjøpte ham for å prøve å utvikle. Nå har Brann tatt kommer, og de kommer til å dra nytte av ham i fremtiden, men han må lære å stå på beina.



Kort tid etter scoringen valgte LSK-trener Eirik Bakke å bytte både Sam Rogers og Kosi Thompson. Begge de to viste sterk misnøye etter de ble tatt av banen.

Like før pause ropte LSK-spillerne på utvisning da de mente at Branns Thore Pedersen brukte hånden til å kontrollere ballen. Forsvareren hadde allerede gult kort da situasjonen inntraff.

Eirik Bakke er tydelig på at dommeravgjørelsene ikke gikk i hans lags favør.

– Vi hadde ikke dommeren på vår side i førsteomgang, sa han til TV 2 i pausen.

– Sånn er det i fotball. Det eksploderer litt. Vi får ha fokus på oss, så får dommerne ha fokus på seg selv.

Kort tid ut i andreomgang økte Brann ledelsen. Og selvfølgelig var det Ulrik Mathisen som ordnet 2-0-målet på pent vis.

– For en revansj for Ulrik Mathisen. Han var i en disputt med Hedenstad Christiansen i pausen, så går han rett ut og setter 2-0 til Brann, sa Langli.

– Det er kampens prestasjon, sa Simen Stamsø-Møller om scoringen.

2-0-seieren gjør at Brann er på fjerdeplass tre poeng bak Tromsø.