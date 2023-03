Ble meldt langtidsskadet. Så scoret han for landslaget

FORVIRRING: Sandefjord er overrasket over at Federico Bikoro spilte kvalikkamp til Afrikamesterskapet på fredag. Foto: Christoffer Andersen

Og ikke bare spilte han: 27-åringen startet kampen og scoret 2-0-målet for Ekvatorial-Guinea mot Botswana.

Bikoro ble byttet ut kort tid etter, med rundt 20 minutter igjen.

Det skjedde dagen etter at Sandefjord meldte at spilleren var langtidsskadd, ifølge Sandefjords Blad, som omtalte saken først.

Daglig leder Espen Bugge Pettersen uttalte til avisen at spilleren var ute av spill i rundt tre måneder på grunn av en strekkskade.

– Våre medisinere, samt spesialister i Oslo, har vurdert skaden og lagt et løp i forhold til det. Det er det klubb og trenere har forholdt seg til, skriver Bugge Pettersen i en SMS til TV 2.

– Han fikk tillatelse til å reise på samling, men vi ble overrasket over at han meldte seg kampklar, og ga ham beskjed om at vi frarådet spill og at risiko måtte stå for hans og landslagets regning, fortsetter han.

– Vil det få noen konsekvenser?

– Nei, det har vi ikke diskutert foreløpig, svarer Bugge Pettersen, som sier at de ikke har snakket med spilleren ennå.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Bikoro, men uten å lykkes.

På Instagram har spilleren lagt ut bilder fra kampen, der han takker supporterne for støtten.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah, som har en fortid i Sandefjord som spiller, reagerer på situasjonen.

– Sandefjord må jo sitte og være usikre på om de skal le eller grine. Om spilleren på mirakuløst vis har blitt frisk fra strekkskaden på rekordtid, er det jo helt hodeløst å potensielt gamble bort sesongstarten for å spille disse kampene, sier Amankwah.

– Kanskje han hadde sluppet fra det uten overskrifter hvis han ikke hadde scoret? Det venter nok uansett en alvorsprat på kontoret til Bugge Pettersen når han kommer tilbake til Sandefjord, spår den tidligere midtstopperen.