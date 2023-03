Ble jaktet av storklubber - nå er han på vei til Eliteserien

Isaac Atanga slo gjennom med et brak i dansk talentfabrikk. Nå er han på vei til norsk fotball.

Etter det TV 2 erfarer er det detaljer som gjenstår før 22-åringen er klar for en overgang til Lars Arne Nilsens Aalesund.

Aalesund kjøper Atanga fri fra kontrakten med den amerikanske klubben FC Cincinnati, der han i utgangspunktet har kontrakt i ett år til.

Sportssjef Bjørn Erik Melland i Aalesund ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger.

Solgt for over 20 millioner

Isaac Atanga kom til talentfabrikken FC Nordsjælland som 18-åring. Med 12 mål og fem målgivende tiltrakk han seg interesse fra storklubber som Rangers, Club Brügge, Feyenoord, Anderlecht og Alavés, ifølge danske Tipsbladet.

Det endte med at han i 2021 ble solgt til FC Cincinnati, ifølge Transfermarkt i en overgang verdt over to millioner euro.

På amerikansk jord slet han imidlertid med å slå gjennom, og ghaneseren endte opp på et lån i tyrkiske Göztepe.

Nå er det altså Aalesund som etter all sannsynlighet blir den neste klubben til den offensive spilleren.