Bjørdal med straffebom for Vålerenga: – Fintet ut

Haugesund - Vålerenga 1-1

Henrik Bjørdal kunne sendte Vålerenga opp i 2-1 med et kvarter igjen, men fra elleve meter sviktet han i møtet med Egil Selvik.

Haugesund-målvakten reddet Bjørdals forsøk til vill hjemmejubel.

– Straffe er en mental prosess, og du kan øve mye, men det er mye som spiller inn. Han blir rett og slett fintet ut av Selvik, kommenterte TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

KEEPERHELT: Egil Selvik og FKH-spillerne jubler etter strafferedningen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Bjørdal ser på keeper, og Selvik finter et steg til den andre siden. Det er sterkt gjort, forklarte Gulbrandsen.

Haugesund tok ledelsen timen inn i oppgjøret da Bilal Njie avsluttet kjapt i nærmeste hjørnet, men ledelsen for vertene ble kortvarig. Vålerenga-talentet Magnus Bech Riisnæs sendte av gårde et skudd fra utenfor 16-meteren i mål via Haugesund-spiller Kevin Krygård.

– Periodevis var det bra, men over 90 minutter var det variabelt. Det var bra frem til målet. Etter utligningen overtok de litt, men frem til det foretok vi oss mye bra. Det var et steg i rett retning for vår del, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til TV 2.