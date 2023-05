Bisarr hendelse skaper hodebry: – Får trolig aldri svaret

Odd ledet 2-0 til pause, men endte opp med null poeng borte mot Viking 16. mai.

Det skyldtes blant annet to dommeravgjørelser, mener Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.

– Begge straffesparkene de fikk var meget billig og det andre var direkte feil, sier Johansen og viser til denne hendelsen:

– Ballen treffer først foten og deretter hånden. Da er det lov. Det er klart utenfor linjen også. Jeg skjønner ikke at man ikke kan se det. Selv på storskjermen så man det, fortsetter Odd-treneren som stiller seg uforstående til avgjørelsen.

– Jeg vet ikke hva det er som gjør at de dømmer straffe der. Jeg synes det er rart når VAR sjekker så lenge, at de ikke ser det.

– Kommer du til å ta en prat med dommerne?



– Jeg tror dette først og fremst handler om de som sitter og ser situasjonen i reprise. Jeg vet heller ikke om det er så mye å prate om. Den er jo helt åpenbar.



– Ubegripelig



Også i Fotballkveld reagert de på avgjørelsen om å dømme kampens andre straffespark.

– Jeg kan ikke begynne å tvile på hva dommeren ser, men for meg er det ubegripelig å forstå. Se hvor rumpa er når han sklir ned, se hvor beina hans er. For meg vil det være nesten et mirakel hvis den høyrehånden er langt innenfor, sier Marius Skjelbæk.



– Jeg synes den ser rarere og rarere ut for hver gang. Men jeg stoler på at dommerne har sett ett eller annet. Dette får vi trolig aldri svaret på, fortsetter TV 2-profilen.



Dommeren svarer: – Det er straffe

Dommer Kristoffer Hagenes forteller til TV 2 at det var assistentdommeren som gjorde ham oppmerksom på handsen.

– Som du vil se på TV-bildene går jeg ut mot frisparket, så kommer det et innspill fra min assistentdommer om at det er hands. Derfor er det straffespark, sier Hagenes og forklarer videre:



– Jeg står nesten på strek når det skjer, og det gjør at jeg har god vinkel i forhold til å vurdere at det er treffpunkt på hånden der.



Hagenes forteller videre at VAR heller ikke, i de bildene de så i reprise, kunne bekrefte at handsen var utenfor streken.

– Vurderingen vår rundt om det er straffespark eller ikke, er at der treffpunktet skjer må det være på strek for at det skal være straffespark.

På det om ballen først gikk i foten og deretter opp i hånden, sier Hagenes følgende:

Dommer Kristoffer Hagenes mener straffeavgjørelsene var korrekte. Foto: Carina Johansen

– Vi hadde en veldig fin prat med «Paco» hvor dette med om ballen traff låret før den gikk i hånd. For oss, om det er en liten kontakt i lår i en innleggs-situasjon, har det lite å si om han går via seg selv og opp i en arm som er i en veldig unaturlig posisjon.

– Han gjør kroppen sin større, så handsen er det egentlig veldig lite å utsette på, for den er veldig klar i mine øyne, understreker dommer Hagenes.