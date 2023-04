Beskylder Godset for kynisk spill – får kontant svar tilbake

STÅR MIDT I ET KORONA-UTBRUDD: Strømsgodset og daglig leder Magne Jordan Nilsen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det blir ikke den festen på Åråsen som mange hadde ønsket.

Eliteserie-kampen 2. påskedag er utsatt grunnet et koronautbrudd hos Godset.

– Det er utrolig trist. Vi har hatt ekstremt stor pågang til kampen, sier sportssjef Simon Mesfin til TV 2.

Nesten 8000 mennesker hadde løst billett.

FOTBALLEDER: Simon Mesfin. Foto: Torstein Wold / TV 2

Frykter konsekvenser

LSK-trener Geir Bakke frykter at utsettelsen vil skape problemer senere i sesongen.

– Alt annet vil jeg stille meg undrende til, siden det er såpass alvorlig. Nå vet jeg ikke hvor alvorlig det er, men det er alvorlig nok til at man ikke kan gjennomføre en eliteseriekamp.

– Kan dette påvirke hele Eliteserien i år?

– Det er vanskelig å si, fordi alvorlighetsgraden skal være ganske massiv for at man ikke skal gjennomføre kamper. Men nå må vi bare ønske Godset all hell og lykke de neste dagene og ukene som kommer. Det er klart de har det jo tøft, sier han.

LSK trente i LSK-hallen søndag formiddag. Der befant det seg flere skuffede supporter.

TRENING: Lillestrøm-Strømsgodset er utsatt på grunn av korona i SIF. Foto: Torstein Wold / TV 2

En av dem: Lars Volla. Han er en ihugga LSK-fan og en del av den populære supporterpodkasten «Harde Mottak».

– Hvordan er det å sitte her og vite at seriestarten er utsatt?

– Det er jævlig kjipt. Noe vi har gledet oss til veldig lenge, og da er det ekstra provoserende. Det er så åpenbart om hva om har skjedd. Det er ikke ti stykker som er syke. Det er ti som har testet positivt. Helt sikkert noe sykdom blant enkelte nøkkelspillere. Det er bare en kynisk beslutning fra Godset sin side, påstår han.

Han fortsetter:

– Det er vanskelig å si imot medisinsk personell, men det er åpenbart hva som har skjedd.

SKUFFET: LSK-supporter Lars Volla. Foto: Torstein Wold / TV 2

Også på sosiale medier er det flere supportere som har ytret frustrasjonen.

Leder for Kanari-fansen, Tony Johansen, er mer moderat i sine uttalelser.

– Sykdom får du ikke gjort så mye med. Man skjønner at det blir som det blir da.

Strømsgodset svarer

Daglig leder i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen svarer på LSK-fansens skepsis:

– Jeg tenker vi skal stole på medisinske vurderinger. Vår lege, legen i forbundet ... Det er flere leger som har tatt beslutningen utfra et helsemessig perspektiv.

Han fortsetter:

– Der er også med tanke på ettervirkninger og å få kontroll på smittesituasjonen. Å tillegge oss andre motiver er litt utidig, men jeg skjønner at frustrasjonen er stor.

Drammensklubben har avlyst to av de tre siste fellestreningene, opplyser han.

Daglig leder: Magne Jordan Nilsen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Etterlyser konsekvent NFF-linje

De to LSK-supporterne er enda mer samstemte når det kommer til vurderingen til Norges Fotballforbund (NFF).

I fjor skjedde det en lignende hendelse før cupkampen mellom Aalesund og Bodø/Glimt. Sunnmøringene fikk ikke utsatt kampen, selv om klubben stod midt i et utbrudd.

Glimt gikk videre på walkover.

I mai opplevde KBK flere smittetilfeller – og fikk ja til utsettelse fra forbundet.

– Jeg skulle gjerne sett at NFF hadde vært konsekvente, sier Johansen.

– Problemet er at det ikke finnes en presedens. Det er tilfeldigheter fra gang til gang, sier Volla. Han etterlyser klarerer retningslinjer fra NFF.

TV 2 har spurt NFF om en kommentar på uttalelsene, men forbundet opplyser at de ikke har mulighet til å svare søndag.

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), ved leder Erlend Hanstveit, sier i en uttalelse til TV 2 at de støtter NFFs avgjørelse.

– Spillernes helse er viktigst. Uansett hvor mye vi alle har gledet oss til seriestart, må spillernes helse alltid komme først i disse vurderingene. Med tanke på en sykdom der vi enda ikke kjenner langtidsvirkningene godt nok, ser vi på det som positivt at NFF lener seg mot et føre-var prinsipp i avgjørelsen.

– Vi må ha respekt for det

Etter planen skal Strømsgodset-spillerne som er friske møte på trening mandag. Strømsgodsets daglige leder ber om at folk respekterer situasjonen enkelte spillere står i.

– Forrige periode hadde vi flere spillere, spesielt en som var lenge ute og slet med hodesmerter og ubehag lenge. Vi må ha respekt for det.

Han legger til:

– Vår lege har respekt for sykdommen og ser at det kan slå ulikt ut. Først og fremst er han skeptisk til at man skal presse seg gjennom noe med smitte i kroppen. Der stoler vi på legenes vurderinger.