Beskriver seg selv: – Helt jævlig å se på

Kristoffer Løkberg (31) forteller at han ikke ville vært samboer med seg selv.

Viking er på plass i Marbella, litt under to måneder før sesongen sparkes i gang.

I torsdagens kamp mot Strømsgodset ble det et 2-3-tap, i et oppgjør Kristoffer Løkberg kjeftet og ropte i kjent stil mot spillere og dommere.

– Jeg og Gustav Valsvik (Strømsgodset) kunne dømt begge to, men jeg tror det hadde blitt mye uenigheter rundt hva som hadde vært riktig, gliser Vikings nummer 16.

Trønderen beskriver seg selv som spiller slik overfor TV 2:

– Sikkert helt jævlig å se på, og jævlig å spille mot. I tillegg irriterende og frustrerende, jeg er jo over snittet engasjert. Jeg kan bli relativt intensiv mot spillere og dommere, men først og fremst er jeg glødelig engasjert i spillet fotball, forklarer Løkberg.

Går ut over kjæresten

Midtbaneterrieren forteller at det følger med fordeler og ulemper med temperamentet. De gode og dårlige resultatene preger nemlig hverdagen til Løkberg.

– Heldigvis har jeg blitt eldre og klart å stabilisere meg litt mer, men jeg ville ikke vært samboer med meg selv i en sånn høstperiode som vi hadde i fjor.

Viking startet fjorårssesongen forrykende, med seks seire på de åtte første kampene og feiret 17. mai som serieleder i Eliteserien.

Etter det snudde pilen drastisk, med kun tre seire på de resterende 22 kampene. Det hjalp ikke at toppscorer Veton Berisha ble solgt til Hammarby i juli (nå Molde).

Til slutt havnet Stavanger-laget på en skuffende 11. plass.

– Etter hvert visste vi ikke hvem vi var og det har vi vært tydelige på innad. Vi hadde mange gode kampplaner i Europa, men det preget oss og hvisket ut litt av grunnidentiteten, mener den tidligere Ranheim-profilen.

TRØKK: Kristoffer Løkberg legger lite igjen på banen, her fra kampen mot Jerv i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nå vil siddisene finne seg selv igjen, ved hjelp av sin gamle suksessoppskrift.

– Vi vil ha høyt press så ofte som mulig. Da må man tørre å bomme en gang for å vinne ballen, og ha folk foran ballen når man først vinner den, sier Løkberg.

– Får man fikset problemene over en vinter?

– Jeg tror det er mulig, vi har det egentlig i ryggmargen. Det handler om å finne det fram igjen og ha nok fokus på det over tid. Selv også når vi får en på trynet, er Løkbergs vurdering.

– Vil ikke gjentas

Trenerduoen Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim er ikke bekymret over at sesongen vil bli som høsten.

– Jeg føler vi har fått en god start og er veldig revansjelystne. Vi ønsker ikke vise det vi gjorde på høsten i år igjen. Heldigvis er det blanke ark, smiler Lunde Aarsheim.

– Defensivt var vi for svake, derfor har vi brukt mye av oppkjøringen på det. Samtidig er det fortsatt viktig med offensiv fotball, forteller Jensen.

Løkberg ser ingen grunn til at laget ikke skal blande seg inn i kampen om Europa-plassene, under det han kaller to sterke favoritter i Bodø/Glimt og Molde.

– Vi står ikke noe tilbake for resten. Om Viking ikke har ambisjoner om å kjempe i Europa, vet jeg ikke hvem som skal det.

Lagkamerat og kaptein Zlatko Tripic stemmer i:

– Vi har en god gjeng og har trent utrolig godt i oppkjøringen. Vi har fått inn friskt blod og har en god kombinasjon av eldre, unge og utenlandske spillere, sier Tripic.

TROEN: Zlatko Tripic spår en god sesong for eget lag Foto: Carina Johansen / NTB

Uansett hvordan det går, har Løkberg en trofast supporter i sin mor.

– Hvis alle hadde vært så positivt innstilt som henne hadde vi hatt 16 000 hver helg. Hun irriterer seg over tap og engasjere seg, men har like mye troen hver uke, ler trønderen.