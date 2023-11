Berisha-show da Molde slo tilbake

LEVERTE VARENE: Veton Berisha scoret to mål for Molde Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde-Lillestrøm 4–0

Molde sto med fire strake tap i Eliteserien, men blåtrøyene slo kraftig tilbake da Lillestrøm kom på besøk til Aker Stadion.



Veton Berisha sto med tre mål før kampen, men leverte to scoringer.

– Det er alltid kjekt å score mål. Jeg synes jeg gjorde en god prestasjon i dag, så var det deilig å kjenne på at kroppen også holder, sier Molde-helten til TV 2 etter kampen.

BANENS BESTE: Molde-spiss Veton Berisha. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Glimt-beskjed

Molde-sjef Erling Moe legger ikke skjul på at det er deilig å bryte den negative trenden i Eliteserien.

– Det betyr selvfølgelig mye. Vi har jobbet hardt. Guttene har vært positive og mottakelige for det vi har diskutert og pratet om, sier han om eget mannskap.

I dag ble Glimt seriemester. Etter kampen gratulerte Moe rivalene i nord, som de vant ligaen foran i fjor, men kom også med en beskjed om neste år.

– Vi får gjøre som dem gjorde i fjor, ta opp kampen, og så får vi se om vi klarer å pille dem litt mer på nesen neste år, sier Moe.

Slik var kampen

Tidligere Molde-spiller Ruben Gabrielsen satt ballen i eget nett før fem minutter var spilt.

Deretter var det duket for Berisha-show. Storkjøpet leverte to scoringer for hjemmelaget før halvtimen var spilt.

Bortelaget trodde reduseringen kom da Thomas Lehne Olsen pirket ballen i mål, men spissen ble avvinket for offside.

Tjue minutter før slutt var det nettsus for Berisha igjen. Han ble imidlertid snytt for hat tricket ettersom VAR annullerte scoringen for offside.

Rett før slutt la Eirik Hestad på til 4–0 for vertene.

Dermed fester Molde grep om femteplassen i årets eliteserie. Berisha står på sin side med fem scoringer i ligaen denne sesongen.