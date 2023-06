Berisha hetset med «hore»-sang – svarte med gest

Viking-Molde 3-4

– Denne seieren var dedisert til Veton. Han fikk mye ufine meldinger, så det var deilig å gi ham seieren og få stilnet Viking-publikummet, sier matchvinner Ola Brynhildsen med et smil.

Han avgjorde kampen tre minutter på overtid. Se høydepunktene her:

Berisha var en glad mann etter overtidsdramaet som utspilte seg på hans gamle hjemmearena.

Etter kampen gestikulerte den tidligere Viking-helten mot publikum:

– Utrolig deilig å ta tre poeng. Det er det viktigste. Det var godt å komme hjem, sier 29-åringen til TV 2.

– Gutta hadde meg hele uken, så jeg visste at dette skulle vi ro i land. Så fikk de en liten ekstra motivasjon før kamp, så det var utrolig deilig, fortsetter egersunderen.

– Da tenker du på publikum?

– Ja, litt av hvert, svarer han med et smil.

Berisha ble tatt imot med banneret «Elske Valon, hate slangen. Grådige jævel».

I vinter valgte egersunderen å signere for Molde. Det gjorde han bare et halvt år etter at han forlot Viking til fordel for svenske Hammarby.

I Stavanger var reaksjonene sterke.

Berisha ble beskyldt for å «spre gift» i klubbene han var i og for kun å tenke på penger. Førstnevnte kom til syne da en vekter måtte ta seg inn på banen for å fjerne lekeslanger fra gresset.

Etter kampen humrer TV 2s eksperter av noen av bildene som utspilte seg på SR-Bank Arena.

– Det skaper jo litt stemning, sier Morten Langli.

– Dette er noe jeg synes vi har for lite av i norsk fotball. Litt sånn fotballhat er bare noe som er med på å skape engasjement og trøkk rundt kampene, sier tidligere midtstopper Yaw Amankwah.

Harselaset startet idet Berisha entret gresset. Supportere kastet monopolpenger på ham, noe Molde-spilleren tok med et smil.

– Det får regne det det vil. Så lenge vi tar med oss tre poeng i bagasjen, får det regne akkurat det det vil, sier Berisha til TV 2.

Hånet

På et tidspunkt ble det sunget «Veton er en hore» fra O-feltet, der de mest ihuga Viking-supporterne er plassert. Da han ble byttet ut etter en drøy time spilt, var det til stor pipekonsert.

Som Viking-spiller ble han hyllet med sangen «han score mål». Denne gangen vartet supporterne opp med en ny versjon:

Helt siden angrepsspilleren signerte for Molde har det vært ventet en kjølig velkomst straks han returnerte til SR-Bank Arena.



– Det blir sikkert litt piping og sånn. Det lever jeg fint med, sa Berisha til TV 2 da overgangen var et faktum.



Dramatisk kamp

Molde gikk til pause med 2-1-ledelse etter en omgang med svært høy temperatur:

Like etter pause snudde Viking etter noen formidable minutter. Magnus Grødem utlignet for Molde med rundt et kvarter igjen av full tid.

Fem minutter senere ble Viking-spiller Sondre Bjørshol utvist.

Det bidro til et sterkt Molde-press, hvor de til slutt fikk uttelling tre minutter på overtid etter en akrobatisk avslutning av Ola Brynhildsen.