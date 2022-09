Bergs advarsel: – Viktig at vi tør å snakke åpent om det

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Med søndagens 1-1-skuffelse mot Haugesund falt Bodø/Glimt fra tredje- til fjerdeplass på tabellen i Eliteserien.

Etter kun ett poeng på de tre siste kampene har Glimt falt utenfor de tre topplassene som gir spill til Europa kommende sesong.

– Vi vet situasjonen, at det er tett og jevnt. Det er bra for norsk fotball. Det er slik det skal være. Så skal vi bruke tiden på det vi får gjort noe med, og det er prestasjonen vår, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Det er ett poeng opp til Rosenborg på tredjeplass, mens Lillestrøm på andreplass er to poeng foran når sju kamper gjenstår av sesongen.

Bodø/Glimt-profil Patrick Berg advarer laget mot å tenke for mye på europacupplasser neste sesong.

ADVARER: Patrick Berg mener Bodø/Glimt-spillerne må tørre å snakke om tabellen hvis de tankene begynner å komme. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det er fort gjort at tanken sniker seg inn. Det er viktig at vi tør å snakke åpent om det innad i gruppen, så folk ikke tenker på det uten å prate om det. Det er en viktig problemstilling vi må tørre å snakke om sammen, sier Berg til TV 2.

Knutsen: – Det er krevende

Glimt-spiss Runar Espejord hevder han ikke har tenkt på topp tre.

– Først og fremst ønsker vi å levere underholdende og fin fotball som er artig å spille. Det må vi få orden på først, så begynner vi å se på tabellen når sesongen er over. Du får som du fortjener. Vi må gjøre jobben for å få som fortjent. Ofte vil resultatene komme som følge av gode prestasjoner, sier Espejord.

Bodø/Glimt er i gruppespillet i Europaligaen denne høsten, og nordlendingene er det norske laget med klart flest kamper i år.

– Har han noensinne gjort så lite for å bli hyllet så mye?

– Jeg kan ikke huske helt hva ferie er. Vi har nesten ikke tid til å være slitne. Vi er bare alltid slitne. Det er den nye normalen, og det er godt å stå i det også. Vi klager aldri på at vi er slitne og trøtte, så det finnes ikke en annen hverdag for oss, sier Runar Espejord.

Trener Kjetil Knutsen ser imidlertid tendenser til at spillerne er slitne.

– Vi må like å stå i det. Vi får to høydepunkter i uken – torsdag og søndag – og det er egentlig helt fantastisk. Det er krevende, men ikke mer krevende enn at vi skal klare det. Vi skal jobbe beinhardt for å klare det i resten av sesongen, sier Knutsen.

– Det går på det taktiske

Haugesund-trener Jostein Grindhaug mener det var et gunstig tidspunkt å møte Glimt få dager etter 2-1-seieren mot Zürich.

– Når de har hatt det løpet og kjøret de har hatt, har det vært gunstig for oss, sier Grindhaug til TV 2 etter søndagens 1-1-kamp på Aspmyra.

– Jeg skulle ønske vi var der. Jeg hadde ofret noen kalorier for å være i den situasjonen, sier en smilende Grindhaug.

Rørende Eikrem-markering

Patrick Berg tror ikke Glimt-spillerne begynner å bli slitne.

– Men det er så klart en utfordring. Vi har hatt mange kamper de siste årene, og det skal vi takle fint, så vi skal ikke skylde på det. Jeg føler det går på det taktiske og måten vi løser ting på. Vi må snakke mer sammen og bli enige om ting, sier Berg.

Bodø/Glimt har 15 poeng opp til serieleder Molde.