Berg tilbake i Glimt: – Føles veldig riktig

Se presentasjonen i videovinduet!

Glimt-yndlingen Patrick Berg landet på Bodø lufthavn mandag kveld.

Snaut to timer senere ble Berg presentert som ny Glimt-spiller på Aspmyra. Berg har signert en femårskontrakt med Bodø/Glimt.

– Det føles veldig riktig. Både jeg og min agent Atta Aneke kjent hvor riktig det er de siste dagene. Jeg føler meg veldig trygg på at det var en riktig avgjørelse. Det føles veldig, veldig bra, sier Patrick Berg til TV 2.

Patrick Berg: – Jeg har savnet Bodø

– Er proffdrømmen over eller kan du se etter en ny mulighet på disse fem årene?

– Det har jeg ikke tenkt umiddelbart på, men hvis man presterer godt, vet vi at Glimt er et utstillingsvindu. Så får jeg og klubben finne ut om det er riktig den dagen det (et eventuelt tilbud) kommer. Spiller man godt nok, vekker det interesse fra andre klubber, sier Berg.

Taus om overgangssummen

Franske Footmercato meldte at Glimt må ut med rundt 4,5 millioner euro, som tilsvarer i overkant av 43 millioner norske kroner, for å få 24-åringen hjem igjen. Dette er rundt det samme beløpet som Lens betalte for å hente Berg i desember.

– Vi kommenterer ikke overgangssummer. Jeg er glad vi har vunnet sammen. Patrick opplever at vi er attraktive. Vi er opptatt av å bygge produktet, og Patrick er en kulturarkitekt, og han er perfekt både som spiller og menneske for det vi prøver å skape i Bodø, sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, til TV 2.

Patrick Berg fikk ellevill velkomst

Patrick Berg bryr ikke mye energi på overgangssummen.

– Jeg ble solgt for en betydelig sum, så det går litt opp i opp, vil jeg tro, uten at jeg kjenner detaljene rundt overgangssummen. Jeg er veldig takknemlig for at Glimt ønsker det og har muligheten til å gjennomføre det, så jeg tror det er bra for begge parter, sier Berg.

Mottatt med bluss

Mange Glimt-fans hadde møtt opp på Aspmyra for å ta imot Berg.

– Det er en hyggelig velkomst når jeg kommer til Bodø. Det er veldig artig. Det setter jeg selvfølgelig veldig, veldig stor pris på. Det viser at Glimt-fansen er ivrige og følger med, sier Berg.

Berg reiste rett fra flyplassen til Aspmyra for å signere kontrakt.

– Jeg har savnet Bodø, folkene og det som har vært hjembyen min i mange, mange år, sier Berg.

Patrick Berg tok seg tid til å snakke med pressen da han landet på Bodø lufthavn, men han var ordknapp om selve overgangen fra Lens til Bodø/Glimt. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Denne sesongen har Berg tre innhopp etter fire runder.

– Jeg har trent som aldri før, mye mer enn da jeg var i Glimt med tanke på at jeg ikke har fått kampbelastningen. Derfor har jeg sørget for å få trent mye på egenhånd. Det har vært min måte å holde formen ved like, sier Patrick Berg, som melder seg klar til tjeneste til lørdagens kamp mot Molde.

Denne høsten skal Bodø/Glimt ut i gruppespillet i Europaligaen. Klubben er også med i gullkampen i Eliteserien.

– Bodø/Glimt som klubb har bare fortsatt den utrolige utviklingen sin. Å kunne følge det på avstand og se stegene laget og enkeltspillerne har tatt, er fantastisk. Det er artige tider for vi som er Glimt-supportere, sier Berg.

Berg fikk 17 kamper i Ligue 1 for Lens. Berg står med 168 kamper og 17 mål for Bodø/Glimt.