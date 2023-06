Ber Viking-fansen om å tilgi Veton Berisha

Se Viking – Molde søndag klokken 19.15

Veton Berisha ble kalt både judas, klubbhore, grisk og en slange av Viking-fansen da han forlot de mørkeblå i fjor sommer til fordel for Hammarby, og kun et halvt år senere skrev under for Molde i Eliteserien.

– Dette er jo Brann-sagaen om igjen. Vi snakker fremdeles om en spiller som mener at han er en Viking-gutt, som nå signerer for en ny konkurrent. Ingen er overrasket, for vi har forstått at han er en klubbhore som går etter penger, tordnet Viking-leder Roar Åkerlund da Berisha skrev under for Molde, og stoppet ikke der:

– Han er en sleiping. Han sprer gift i de klubbene han har vært i. Han har laget dårlig stemning i Bergen, dårlig stemning i Stavanger og dårlig stemning i Hammarby. Jeg tror noen fant ut at slange var et greit tilnavn til ham.

– For å gi slipp må du tilgi



Den fotballinteresserte soknepresten Geoffrey Holtmann i Randaberg menighet like utenfor Stavanger har fått med seg at Berisha har satt sinnene i kok hos Vikings supportere.

Han kommer nå med en oppfordring til Viking-fansen om å tilgi Berisha for at angriperen forlot Stavanger-klubben, og ber dem glemme gamle synder.

– Det handler om når noen har gjort noe vondt og dumt, så bærer du det med deg hele tiden. For å gi slipp på det må du tilgi, for da blir både du og den andre satt fri fra det, sier Holtmann til TV 2.

Og fortsetter:

– Jeg tror de fleste fans hadde en forventning til at Berisha ville «gifte seg» med klubb, men slik er ikke ting i det virkelige liv. Det er viktig med følelser i fotball, men en god holdning i møte med mennesker er at alle får det bedre i livet om de klarer å tilgi noen, påpeker han.

SOKNEPREST: Geoffrey Holtmann i Randaberg menighet kommer med en klar oppfordring til Viking-fansen. Foto: Fredrik Slabinski

– Alt må tilgis etter hvert



Holtmann sier at han forstår Viking-fansens sinne og frustrasjon, men minner om at det at spillere skifter klubber er helt vanlig i fotballen.

– Jeg heier selv på en klubb i Tyskland som har mistet gode spillere til andre lag. Men alt kan tilgis og alt må tilgis etter hvert, hvis ikke blir det bare vondt og vanskelig, mener soknepresten i Randaberg menighet like utenfor Stavanger.

– Blir ikke tilgitt med det første



Leder i Vikings supportergruppering VikingHordene, Roar Åkerlund, gjør det imidlertid klinkende klart at fansen ikke har noen planer om å tilgi Veton Berisha med det første.

– Jeg skal ikke legge meg ut med en prest, men jeg tror nok ikke Berisha blir tilgitt med det første hos Vikings supportere. Det sitter langt inne slik han har oppført seg, konstaterer Åkerlund, og slår fast:

– Det vi reagerer på er først og fremst hvordan han kom seg til Molde via Sverige. Han har lagt føringene selv med tanke hvordan han har oppført seg. Når du har mulighet til å bli helt i egen by, og velger å gå til en Eliteserierival, da får du et judas-stempel, sier han.

SITTER LANGT INNE: Supporterleder Roar Åkerlund sier det sitter langt inne for Viking-fansen å tilgi Veton Berisha. Foto: Fredrik Slabinski

Berisha kan derfor vente seg alt annet enn en hyggelig velkomst når han søndag returnerer til SR Bank Arena som Molde-spiller.

– Jeg tror det blir rekord i pipekonsert på stadion. Det er ikke bare de hardbarkede Viking-supporterne som kommer til å pipe, jeg tror hele stadion kommer til å pipe. Veton Berisha kommer til å få merke at han ikke er særlig likt i Stavanger lenger. Han har brent alle broer til Viking-fansen, konkluderer supporterlederen.

Veton Berisha har ikke besvart TV 2s henvendelser om hva han tenker om å bli tilgitt av Viking-fansen og hvilken mottakelse han forventer på Viking Stadion søndag. Han har imidlertid tidligere snakket om hvordan han forholder seg til Viking-fansen her