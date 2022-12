Belgisk klubb med Hove-bud

Med elleve mål på 30 seriekamper, var Johan Hove (22) en av Strømsgodsets mest toneangivende spillere i årets sesong.

Men nå kan ting tyde på at Strømsgodset – som stadig ønsker seg Jørgen Isnes som ny hovedtrener og venter på en endelig avklaring fra KFUM Oslo og Isnes selv – kan begynne å planlegge for neste sesong uten Johan Hove.

Etter det TV 2 erfarer la en belgisk klubb nylig inn bud på Strømsgodsets 22-åring.

Det første budet skal være avslått, men ting er i ferd med å skje rundt Hove og et salg i løpet av de neste månedene virker sannsynlig.

Det skyldtes blant annet at Hoves kontrakt med Strømsgodset går ut allerede kommende sommer.

Kontrakt bare til sommeren

Den kontrakten blir neppe forlenget, og det gjør at vinterens overgangsvindu er siste mulighet for Strømsgodset til å få penger for Hove.

I tillegg til den belgiske interessen, skal flere klubber ha signalisert at de følger med på Johan Hoves situasjon i vinter.

Johan Hove kom til Strømsgodset fra Sogndal i 2018. Han har spilt 19 U21-landskamper og scoret tre mål.

Leder for sport og spillerlogistikk i Strømsgodset, Jostein Flo, har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag.

– Budet er ikke overraskende. Johan Hove har vist høy klasse over tid, på tross av at Godset ikke har hatt noe imponerende sesong. Han og Tobias Gulliksen er arvesølvet i Strømsgodset, og det er noen vanskelige vurderinger som må tas på Marienlyst for å sørge for at de får godt nok betalt for sine aller beste unge spillere, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.