Bekymret RBK-sjef - har ikke vært dårligere på 15 år

Rosenborg har stort sett «alltid» vært bortskjemte med gode resultater, også på bortebane. I seks av de siste ti sesongene har trønderne vært seriens beste bortelag.

Det blir de neppe denne sesongen.

– Det er en del utfordringer der. Nivåforskjellen i kampens gang svinger voldsomt. Vi faller inn og ut og kampene, vi klarer ikke å holde et jerngrep rundt motstanderen like bra som vi klarer på Lerkendal og vi slipper inn, i alle fall nå i det siste, voldsomt med mål. Det å slippe inn to mål pluss i dagens fotball... da blir det veldig lite poeng, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

For tallenes tale lyver ikke. 13 kamper på fremmed gress har gitt tre seire, seks uavgjort og fire tap - en total på 15 poeng. Samtidig har Rekdals menn sluppet inn hele 25 mål på reisefot, noe som gir et snitt på 1,9 baklengsmål per kamp.

Selv om de fortsatt har to bortekamper igjen, har ikke statistikken på fremmed gress vært dårligere siden fiasko-sesongen i 2007 da Rosenborg endte på 9. plass. Den gang slapp de hvite og svarte inn 26 mål på 13 bortekamper og karret med seg fattige elleve poeng.

– Jeg har sagt det i hele år at vi er et uferdig lag og det står jeg ved, det er ikke bare en floskel jeg kaster ut. Vi har et veldig spennende lag og det viser vi i gode perioder, men vi har kanskje ikke den rutinen og vi er kanskje litt for snille innimellom, påpeker Rekdal.

Bekymret RBK-sjef

Der de på hjemmebane er seriens beste lag med ni seire og to uavgjort på elleve kamper, har borteformen alene sørget for at Rosenborg ikke kjemper om det edleste metallet denne sesongen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, det blir jo skjørhet som dukker opp. Vi er veldig klar over det og vi jobber med det hver eneste dag, sier Rekdal og utdyper:

– Det er bortestatistikken som gjør at vi ikke er med helt øverst, det er det ikke tvil om. Jeg tror nok vi er litt lenger bak på tøffhet og erfaring. Vi blir kriget litt ut av struktur og vi blir kriget litt ut av fatning i enkelte perioder. Da har vi ikke klart å komme oss igjennom dem uten at det har blitt baklengsmål, forklarer Rekdal.

Det som gjør lesningen enda tyngre for 53-åringen er at pilen har pekt i feil retning utover i sesongen. På de siste fem bortekampene har RBK sluppet inn 14 mål, noe som er tre mer enn på de åtte første.

Det bekymrer Rosenborg-sjefen.

– Ja. Men så har jo antall mål gått opp. Det er jo en balansegang det her. Når man scorer tre mål i Tromsø så skal det være nok til å vinne kampen i 90 prosent av tilfellene. Når du scorer fire mål i Kristiansund så skal du alltid vinne, sier Rekdal og legger til:

– Rosenborg skal jo være et offensivt lag, så det kan godt hende at vi kanskje er litt for ambisiøse på bortebane noen ganger, jeg vet ikke. Vi ser jo både plusser og minuser her, det er jo ikke alt som er dårlig.

– Molde er klart bedre enn oss

Og der har Rekdal et poeng. Trønderne har nemlig scoret hele 26 ganger på fremmed gress denne sesongen, noe som kan måle seg med de aller beste Rosenborg-utgavene de siste ti årene.

Sett bort fra rekordåret i 2015, der Rosenborg scoret 37 bortemål på veien til å tangere sin egen poengrekord i Eliteserien, er 27 scoringer på bortebane i 2011, 2013 og 2017 det beste de har levert i nyere tid.

Rekdals menn mangler bare én scoring for å nå samme antall.

– Vi er kapable til å score to, tre og fire mål per kamp. Da handler det om å få baklengsmålene ned på null og én, uten at du skal bli veldig defensivt utpreget da, kan du si, forklarer Rekdal.

For å få til akkurat det ser «I» mot gamle venner i rosenes by.

– Borte er Molde er klart bedre enn oss. De har vel ikke tapt borte enda, tror jeg, og de har vel omtrent samme bortestatistikk som vi har hjemmestatistikk. De er nok litt mer robuste og litt mer kyniske, kanskje, sier Rekdal og fortsetter:

–Det er klart du kan lære av andre og se på andre, selvfølgelig gjør vi det. Vi ser jo på andre klubber som spiller tilnærmet likt. Tottenham, Bayern München og Chelsea på sitt beste.

Peker på det offensive

Nå håper Rekdal at han i de siste to bortekampene ser et langt mer robust Rosenborg-lag, uten at det skal påvirke for mye av det offensive.

– Vi spiller for seier hver gang. Det gjør deg jo litt sårbar hvis du er litt upresis eller er ute av posisjon når vi mister ballen, for eksempel. Mot Kristiansund slipper vi inn to mål etter innkast, i stort overtall. Vi er egentlig på plass, men allikevel slipper vi til målsjanser. Vi har slått litt sprekker den siste tiden. Vi skal gjerne fortsette å score like mange mål, men knipe igjen antall baklengs, sier Rekdal.

Og det må de nok også gjøre om de skal ha noen sjanse til poeng i sin neste bortekamp.

– Jeg håper vi kan forbedre noen av disse punktene. Neste bortekamp er jo Molde. Da er vi nødt til å ha et godt forsvarsspill hvis vi i hele tatt skal ha håp om å ta poeng der, avslutter Rekdal.