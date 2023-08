Bekreftet: Utskjelt spiller vender tilbake

SR-BANK ARENA (TV 2): Joe Bell (24) er klar for Viking. Nå legger han seg flat for måten han forlot klubben.

>

Det bekrefter klubben til TV 2 tirsdag. 24-åringen har skrevet under på en avtale på fire og et halvt år.

– Vi er veldig fornøyde med å få Joe tilbake til Viking. Han var Eliteseriens beste spiller i 2021 og at vi fikk det til er veldig gledelig, sier sportssjef Erik Nevland.

Joe Bell spilte for blåtrøyene fra 2020 til 2022, og returnerer til gamleklubben etter et mislykket opphold i danske Brøndby.

– Det har vært et vanskelig halvannet år. Jeg hadde en fantastisk tid her og savnet det veldig. Å være tilbake er noe som virkelig gleder meg. Jeg er veldig glad, sier Bell til TV 2.

STRÅLTE: Joe Bell var i godt humør på Viking-trening tirsdag. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2 Les mer I GODT HUMØR: Joe Bell på Viking-trening. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2 Les mer

Ber om tilgivelse

Exiten i Stavanger ble av det bitre slaget, ettersom Viking ikke ville selge, men Bell selv ville forlate klubben til fordel for Superligaen-laget på overgangsvinduets siste dag i fjor.

– For å være ærlig var det en vanskelig periode for meg. Hvis jeg kunne gå tilbake i tid ville jeg definitivt gjort det annerledes. I fotballen lærer man mye, jeg var ung og måten det endte var ikke ideelt og jeg har lært, sier Bell.

For overgangen skapte sterke reaksjoner blant supporterne.

– Jeg har mistet respekten og glemt ham allerede, uttalte daværende supporterleder i Felt O, Tommy Nærland, til Discovery.

Nå håper Bell at han kan bli tilgitt.

– Jeg ville gått tilbake og endret det om jeg kunne nå, det er på meg. Jeg aksepterer det. Jeg vet at noen fans fortsatt er skuffet, og det er mer enn en grunn for meg til å jobbe hardere for å få respekten tilbake og vise hvor mye klubben betyr for meg.

INGEN SUKSESS: Joe Bells tid i Brøndby ble ikke som han ønsket. Foto: Anders Kjærbye / BILDBYRÅN

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen husker Bell som en av Vikings beste spillere i 2021-sesongen.

– At Viking vil ha ham tilbake forstår jeg godt, for da vet de hva de får i garderoben og på banen. Prisen de må betale ser ikke ut til å være stiv, og nå er det ingen tvil om at Viking ruster seg til gullkamp, sier Mathisen.

– Juvel kan bli solgt



Ifølge Stavanger Aftenblad betaler Viking rundt seks millioner kroner for midtbanespilleren. Tidligere har siddisene også hentet hjem Samuel Adegbenro.



Markus Solbakken ble Bells erstatter og har denne sesongen blomstret i et høytflyvende Viking-lag.

– Solbakken kan naturligvis bli solgt før vinduet stenger, men det skal veldig mye til akkurat nå, sier TV 2s fotballekspert og fortsetter:



– Bell og Samuel inn gjør at Viking har forsterket seg i dette vinduet, og jeg tror det har vært viktig for Viking å få inn noen de vet også vil fungere i miljøet i Viking-garderoben.

KOMMER HJEM: Samuel Adegbenro. Foto: STR

Mathisen kommer så med en fleipete spådom:

– Kan Nevland hente tilbake enda flere av de gamle kjente? Er Peter Ijeh fortsatt langt unna 40-årene og aktiv? Sier TV 2s fotballekspert.