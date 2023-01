Bekreftet: Tengstedt klar for Benfica

Rosenborgs gigasalg er offisielt. Sportssjef Mikael Dorsin kaller det for en historisk avtale.

KOMET: Caper Tengstedt tok Eliteserien med storm etter at han ble hentet fra dansk fotball i sommer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Nå har danske Casper Tengstedt (22) signert for Benfica. Det bekrefter den portugisiske storklubben i sine kanaler.

Angrepsspilleren har skrevet under på en kontrakt til 2028.

– Det blir vemodig, men det venter en ny, spennende utfordring, sier Tengstedt i et intervju publisert av Rosenborg.

Sportssjef i klubben, Mikael Dorsin, forklarer at det til slutt ble et enkelt valg å slippe superspissen.

– Det er en historisk avtale for Rosenborg, men samtidig trist å miste en så god spiller. Men når den sportslige pakken for Casper og den økonomiske pakken for oss er så bra, da ble det en enkel avgjørelse, sier svensken, ifølge klubbens nettsider.

TV 2 meldte tirsdag at klubbene sluttforhandlet om et kjøp.

Ifølge TV 2s opplysninger blir dansken solgt for en totalpakke på nærmere 120 millioner kroner.

Avtalen består av tre deler: En garantert sum som betales umiddelbart, en garantert sum som betales over tid og prestasjonsrelaterte bonuser.

De garanterte summene i avtalen overskrider 100 millioner kroner.

I tillegg har Rosenborg sikret seg en svært gunstig klausul om videresalg. RBK får mer enn 15 prosent av overskuddet for overgangssummen dersom Benfica selger Tengstedt videre.

For bare fem måneder siden hentet Rosenborg ham for en totalpakke på ti millioner kroner fra AC Horsens.

Tengstedt sier at det skulle noe spesielt til for at han skulle forlate Lerkendal allerede.

– Det var jeg ganske klar på hele veien. Det skulle noe ekstraordinært til for at jeg skulle si ja til noe annet på dette tidspunktet. Men Benfica med sin historie og størrelse var noe jeg ikke kunne si nei til, forklarer dansken, ifølge Rosenborgs nettsider.