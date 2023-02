Bekreftet: Nelson klar for Rosenborg

20-åringen Jayden Nelson har signert for Rosenborg. TV 2 meldte tidligere onsdag at han var på plass i Trondheim for å skrive under en avtale med klubben.

– Det er fint. Jeg er glad for å være her, sa han da TV 2 møtte Nelson tidligere onsdag.

Kanadieren kommer fra spill i Toronto FC. Der har han spilt 45 kamper i MLS siden 2020.

– Jeg er en invertert kant, og jeg kan også spille sentralt. Jeg kan bekle de fleste offensive rollene.

MOBIL: Nelson kan bekle flere posisjoner. Foto: John E. Sokolowski

– Hvorfor Rosenborg?

– Det er mye historie her og de kan hjelpe meg til å utvikle meg til den spilleren jeg ønsker å være. Det er flott.

20-åringen har signert en avtale med klubben ut 2026.

Slik beskriver RBK-treneren Rosenborgs nysignering:

– Det er en spiller med ekstrem fart og en god dribler. Han kan gi oss noe som vi har for lite av: Ekstremt tempo. Han kan spille i flere roller og gir oss en større fleksibilitet i det offensive spillet. Så er det en spiller som ligger i vannskorpa til å bryte igjennom, sa RBK-trener Kjetil Rekdal før overgangen var i boks.

TV 2 erfarer at prislappen ligger en plass mellom åtte og ti millioner kroner.

– Det ligger vel omtrent der som vi har handlet spillere for i det siste, sier Rekdal om prisen.

– Er det en entertainer man får inn her?

– Ja, hvis han lykkes så blir han det. Han har en veldig tydelig x-faktor, så vi håper jo at folk skal like han, at han kan dra litt ekstra folk på Lerkendal og at han kan være med å underholde.

– Er dette et kupp?

– Hvis vi lykkes med ham, så kan vi kanskje håpe på det, sa Rekdal før overgangen ble bekreftet.

Torsdag reiser Rosenborg ned til Marbella.