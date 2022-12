Bekreftet: Jørgen Isnes blir Strømsgodset-trener

Oppdateres!

Som TV 2 erfarte i slutten av november er Jørgen Isnes Strømsgodsets nye hovedtrener. Han har signert kontrakt som strekker seg frem til 2025.

Det melder klubben onsdag.

– Akkurat nå er jeg stolt og ydmyk. Jeg kommer til en storklubb som betyr mye for mange. For meg er fotball følelser, og en av grunnene til at jeg er her er fordi Drammen og Godset er nettopp det: følelser, sier Isnes på pressekonferansen.

Isnes har de siste årene vært hovedtrener i KFUM Oslo.

– For en hardbarka groruddøl som meg kler Drammen meg og jeg tror dette er en god match. Det er god timing for Godset, for meg og for KFUM. Så må jeg benytte anledningen til å takke KFUM for at jeg sitter her i dag, utdyper han.

Like før sesongslutt ga Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebrigtsen beskjed om at de ønsket å fratre som hovedtrenere i klubben. Siden da har Strømsgodset vært på trenerjakt, og nå er den nye hovedtreneren klar.

PRESENTERT: Jørgen Isnes med Strømsgodset-skjerf rundt halsen da han ble presentert som ny hovedtrener. Her med daglig leder Magne Jordan Nilsen og leder for sport og spillerlogistikk Jostein Flo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Øverst på lista

– Vi var ute etter en trener som kan bygge klubben videre, som er faglig sterk og flink med unge spillere. Vi så etter en som har en tydelig spillestil, er offensiv og har gode lederegenskaper, sier leder for sport og spillerlogistikk Jostein Flo om prosessen.

– Vi har jobbet godt sammen nå i 2-3 uker i kulissene og det har fungert veldig bra. Navnet hans var øverst på lista og vi er glad for å få ham på plass, sier Flo.

Trenerjobben i Godset-klubben er 43-åringens første på Eliteserienivå. Han kommer fra jobben som hovedtrener i KFUM Oslo, hvor han i en årrekke har levert jevnt sterke prestasjoner.

4.-plass i år, 5.-plass i fjor, 8. plass året før og en 4. plass i 2019 forteller om jevnt sterke prestasjoner de siste årene for en klubb med begrensede ressurser i norsk målestokk.

TIL ELITESERIEN: Jørgen Isnes går fra KFUM Oslo til Strømsgodset. Foto: Annika Byrde / NTB

– Helt unik

– Det var tydelig at vi kom til å gå for ham. Jørgen har bygd opp KFUM med lite midler på en fantastisk måte og er opptatt av å utvikle spillere og klubben i riktig retning. Han har mange gode egenskaper og kommer til å bli litt av en mann i Drammen, roser Flo.

– Han tar med seg mye av KFUMs mentalitet Han er flink til å se folk, men samtidig sette krav. Det er han helt unik på.

43-åringen har tidligere vært på ønskelista til klubber som HamKam og Sarpsborg 08, og valgte så sent som i fjor å takke nei til å bli assistenttrener i Molde. Til slutt endte han altså å skrive under på en ny treårskontrakt med KFUM Oslo, før han nå har signert for Strømsgodset.

Drammensklubben endte på 12. plass i Eliteserien forrige sesong.