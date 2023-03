Bekreftet: Henter spiller fra Groningen

Sarpsborg 08 har presentert ny spiller, og som TV 2 kunne melde dreier det seg om den 25 år gamle Ramon Pascal Lundqvist som kommer fra Groningen.

– Jeg er en kreativ midtbanespiller med et godt skudd. Jeg har et godt tempo, men spilleforståelsen og kreativiteten med ball er min største styrke. Jeg er på jakt etter en ny start og virkelig finne gleden i fotball igjen. Gjør jeg det, vet jeg at det bor mye målpoeng i meg på dette nivået. «Viben» jeg har fått når jeg har snakket med klubben gir meg absolutt tro på at dette blir bra, sier 25-åringen til klubbens nettsider.

Lundqvist er i utgangspunktet Groningens eiendom, men var 2021-2022-sesongen på utlån til Panathinaikos.Nå fortsetter karrieren altså i Sarpsborg 08, der han er blitt enig om en ettårskontrakt.

– I Ramon Pascal Lundqvist får vi en spiller med ekstremferdigheter. Han er god én mot én, men er også en veldig klok og moden fotballspiller som har vist at han kan levere varene på et høyere nivå enn vi selv er på. Forhåpentligvis kan dette bli starten på et samarbeid som kan vare enda lenger, sier sportssjef Thomas Berntsen.