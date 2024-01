Bekreftet: Helstrup forlater TIL – blir assistent i Glimt

Gaute Helstrup forlater Tromsø til fordel for assistentjobb i Bodø/Glimt.

Gaute Helstrup forlater jobben som Tromsø-trener for å bli Kjetil Knutsens assistent i Bodø/Glimt. Det bekrefter Tromsø i en kort pressemelding tirsdag.

«Hovedtrener Gaute Helstrup er enig med Bodø/Glimt om en avtale som gjør han til assistent i klubben», skriver Tromsø.

Etter det TV 2 erfarer fikk Helstrup en formell henvendelse fra Bodø/Glimt 31. desember i fjor. På nyttårsaften sendte Helstrup en skriftlig varsel til Tromsø om dialog med Glimt.

Ifølge TV 2s opplysninger takket Helstrup ja til jobben mandag 1. januar. Bodø/Glimt vil presentere Helstrup på en pressekonferanse onsdag, etter det TV 2 kjenner til.

Et nøkkelmoment i avgjørelsen skal være det nære vennskapet mellom Helstrup og Glimt-assistenttrener Aasmund Bjørkan.

Glimt skal ha vært interessert i Helstrup over flere år i forbindelse med ulike roller.

Det skal ikke være noen lovnader om en hovedtrenerjobb for Helstrup, eller signaler om at Kjetil Knutsen er nær ved å tre til side.

Daglig leder: – Overrasket

Daglig leder i klubben, Øyvind Alapnes, forteller at de har vært forberedt på situasjonen.

– Vi ble selvfølgelig overrasket over det som skjer, men vi har jo også opplevd at Gaute har hatt døren litt på gløtt siden i sommer da vi kom frem til en ny avtale med ham etter hans uttalelser. Selv om vi blir overrasket når det nå skjer, har vi også jobbet med hvordan vi skal ta denne klubben videre når det skjer, og det skjedde i dag, sier Alapnes til TV 2.

– Jeg er kanskje litt overrasket, men jeg har også en sterk optimisme på at vi har et veldig godt opplegg for kommende sesong, understreker Alapnes.



– Hva tenker du om at det er Bodø/Glimt han går til?



– Det tror jeg faktisk er noe Gaute må ta med supporterne til TIL og forklare selv.



Alapnes forteller at de over lang tid har jobbet med en liste over erstattere.

– Jeg kommer ikke til å si noe nå om hvem det skal være, men vi har klare kandidater som vi skal se på og snakke med.



– Topp tre sykeste tingene



Etter det TV 2 kjenner til har Helstrup en utkjøpsklausul som tilsvarer rundt 1,5 millioner norske kroner.

Nylig forlot Knutsens mangeårige assistent, Morten Kalvenes, Glimt for å bli Per-Mathis Høgmos assistent i den japanske klubben Urawa Red Diamonds. Nå tar altså Helstrup over for Kalvenes.

– Det er på nivå med da Geir Bakke gikk til Vålerenga eller da Nicklas Bendtner kom til Rosenborg. Dette er en av de topp tre sykeste tingene jeg kommer på fra norsk fotball på stående fot, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Bodø/Glimt er jo godstoget i norsk fotball, og Kjetil Knutsen vil kanskje ikke være der for alltid. Så det ligger jo i kortene at han på et tidspunkt vil ta over, fortsetter Mathisen.



Tromsø bekrefter i samme pressemelding det TV 2 kunne erfare tidligere tirsdag at midtstopper Jostein Gundersen også drar til Bodø/Glimt.

Saken oppdateres!