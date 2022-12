Bekreftet: Fofana klar for Chelsea – selges for rekordsum

Saken oppdateres!

Datro Datro Fofana er klar for Chelsea. TV 2 erfarte tidligere at 20-åringen var nær en overgang som Chelsea nå har bekreftet.

– Det tar sikkert litt tid å komme inn i laget, men at han har kvaliteter i dag som kan utgjøre en forskjell i Premier League er jeg helt sikker på, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

Spillerens agent, Atta Aneke, sier til TV 2 at han er svært stolt over rekordovergangen.

– Hva kan man si? Det er utrolig gøy. Når man fant han i Afrika var det nesten et under at vi fikk han til Norge også. Mange ville ha ham, og det var vanskelig. Da er det ekstra deilig når overgangen knuser alle tidligere overgangsrekorder med solid, solid margin, sier Aneke.

TV 2 erfarer at overgangen gir Molde 130 millioner kroner. Ingen av klubbene har bekreftet overgangssummen.

Ivorianeren slutter seg til The Blues 1. januar. Se hvorfor Chelsea sikret seg talentet her:

Fofana står med 65 kamper, 24 mål og 10 assist for Molde siden han kom til klubben i februar 2021, og fikk gjennombruddet sitt i 2022-sesongen.

– Mange er nok glade og stolte og spente på det som.

– En stor overgang i norsk målestokk

Til TV 2 forteller Molde-direktør Ole Erik Stavrum at de er godt fornøyd med overgangen.

– Det er veldig bra! For alle parter. Det må jeg si. Det er en flott overgang for både Molde Fotballklubb og Datro selv. Det passer både for oss og han. Det er en stor overgang i norsk målestokk. Vi har snakket med Chelsea, som er godt kjent med gutten.

– Hva slags lovnader har Datro fått av Chelsea med tanke på spilletid?

– Det har jeg ingen formening om. Det må du nesten ta med Chelsea. Det er mellom spiller og klubb. Men det er godt informert om ham. Jeg tror det blir bra for Datro, sier Stavrum til TV 2.

Aneke vil heller ikke si noe om Chelseas plan for Fofana.

– Det vil jeg ikke si for mye om. Det var en del interesse fra andre klubber også. Datro snakket mye med Chelsea og fikk en god følelse og likte planen de hadde lagt for ham. Han er superhappy og gleder seg til å sette i gang.

Fofana ankommer London like før nyttår. Flere britiske medier skriver at spissen nå skal trene med Chelsea, før klubben skal bestemme seg for om de skal bruke ham eller låne ham ut i januar. Det stemmer overens med TV 2s opplysninger.

I en Youtube-video publisert av Molde i sommer sa juvelen at han ønsket å en dag spille for Chelsea. Nå blir drømmen realisert.

FORLATER NORGE: David Datro Fofana bytter ut den blå Molde-drakta med Chelseas drakt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Datro sa til meg på slutten av dette her, på spørsmålet «Hvilken klubb har du lyst å gå til?», at han ville gå til Chelsea. Det er en klubb som er veldig populær i Elfenbenskysten på grunn av Didier Drogba. Det er Datros favorittklubb.

– Helt unik

Tidligere rekordholder ut fra norsk fotball var Erik Botheim, som ble solgt fra Bodø/Glimt til Krasnodar for en totalpakke på rundt 100 millioner kroner.

TV 2s fotballekspert Mathisen er ikke overrasket over at det er nettopp Fofana som slår rekorden.

– Fofana er en spiller som vi nesten aldri har sett i Eliteserien. Ja, vi har hatt mange gode spillere, men den eksplosiviteten, x-faktoren og hvordan han har herjet med forsvarerne er unik, sier Mathisen.

Ofte er slike avtaler prestasjonsberettiget, men ifølge TV 2s opplysninger vil avtalen gjøre at Molde er garantert å motta over hundre millioner kroner uavhengig av Fofanas sportslige prestasjoner framover.

80 av Botheims millioner var garantert, ifølge TV 2s opplysninger.

I en Youtube-video som Molde la ut i sommer røper Fofana at han kunne tenke seg en overgang til Chelsea.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har lyst til å spille for Chelsea. Det er et veldig bra lag, sa Fofana.

Hyller Molde

Fofana scoret 13 mål på 22 kamper i Moldes gullsesong i Eliteserien i år. Molde har hele tiden vært tydelige på at de krever en betydelig høy sum for å selge sin målmaskin.

– Dette skal Molde ha ros for. Nok en gang viser de evnen til å hente en god spiller, utvikle han, få han til å trives, skinne og så selge ham til en stor liga for en veldig høy pengesum, sier Mathisen.

– Det er nok mange forsvarsspillere i Eliteserien som tenker det er godt å bli kvitt ham i norsk fotball. Han var jo altfor vanskelig å stoppe, fortsetter fotballeksperten.

Han tror ikke Erling Moes lag vil bla opp et stort beløp i jakten på en erstatter.

– Molde har såpass med penger nå at de kan kikke over hele verden etter nye spennende objekter. Jeg tror ikke de henter en etablert spiller, men at de prøver å gå samme veien med et ungt talent, spår Mathisen.