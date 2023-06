Bekreftet: Fagermo ferdig i Vålerenga

Dag-Eilev Fagermo er ferdig i Vålerenga, bekrefter klubben på sine nettsider.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk en jobb i Vålerenga, det var en drømmejobb for meg. Jeg er glad for at vi vant bronse, solgte spillere for over 100 mill. og utviklet treningsfasilitetene vesentlig.

– Det har vært tøft å snu spillerstallen, med så mange unge spillere, og samtidig oppnå gode resultater på kort sikt. Derfor er potensialet stort i Vålerenga nå, men de kortsiktige resultatene er ikke gode nok, sier Dag-Eilev Fagermo.



– Vi er takknemlige for Dag-Eilevs hardtarbeidende innsats i Vålerenga Fotball Elite. Dessverre har vi ikke opplevd den utviklingen han og klubben har arbeidet for de seneste årene, og styret kom derfor til denne konklusjonen, sier Tuva Ørbeck Sørheim – styreleder i Vålerenga Fotball Elite i pressemeldingen.



Vålerenga har hatt en tung start på sesongen og ligger på 13. plass i Eliteserien med ti poeng etter ti kamper.

Klubben opplyser at assistent Jan Frode Nornes har det midlertidige ansvaret inntil videre.

Avgjørelsen kom etter et styremøte på Intility mandag ettermiddag, etter at klubbstyret ønsker Fagermo fjernet.

Ifølge TV 2s opplysninger var VIF-eier Tor Olav Trøim enig i avgjørelsen, og han betaler det avskjeden til Fagermo skal koste.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen er ikke sjokkert over klubbens avgjørelse.

– Etter det Vålerenga har prestert denne sesongen er det ingen overraskelse at Vålerenga nå prøver noe nytt. Med den spillerstallen skal det være mulig å oppnå langt mer enn den plasseringen Oslo-klubben nå har på tabellen, og jeg har vanskelig for å se at ting skal kunne gå så mye dårligere med en ny sjef på plass.



– Vålerenga er en veldig attraktiv jobb for veldig mange trenere, og med Trøim sin økonomiske støtte også i fortsettelsen bør Vålerenga kunne være med å kjempe på øvre halvdel av sesongen i løpet av kort tid. Det er ikke slik at det kun er Fagermo sin skyld at det har gått som det har gått med Vålerenga denne sesongen, men når man er trener vet man at man er veldig utsatt når laget ikke presterer og fungerer.



Før søndagens hjemmetap for Strømsgodset uttalte sportssjef Joacim Jonsson til TV 2 at den dårlige hjemmestatistikken «måtte snu» i helgen. Før søndag hadde VIF tapt tre kamper på Intility.

– Det har vært skuffende. Her hjemme skal det være et fort og det var til tider i fjor også. Det må starte på søndag, det er ingen diskusjon. Strømsgodset er et lag vi må slå på hjemmebane, sa Jonsson.



På supportertribunen Østblokka ljomet det rop om at Fagermo måtte gå mot slutten og i etterkant av 0-1-tapet for Godset.

– Hva jeg tenker... det er ikke jeg som bestemmer det. Det er gøy å jobbe her og jeg har lyst til å få det til. Men jeg skjønner at mange stiller spørsmål, sa Fagermo til TV 2 etter tapet.



Mandag hadde styret i Vålerenga flere møter. Der ble det besluttet at samarbeidet med Fagermo avsluttes.

56-åringen kom til i januar 2020 etter tolv år i Odd. Han overtok etter Ronny Deila.

– Det er veldig gøy å komme til en av de største trenerjobbene i Skandinavia. Det er store forutsetninger, så har jeg innsett at det har vært vanskelig å lykkes her. Så får vi se da, nå er det min tur, sa Fagermo til TV 2 den gang.



Fagermo signerte en treårskontrakt, men i august 2021 forlenget han avtalen til ut 2024. Da uttalte han at målet var seriegull.

Saken oppdateres!