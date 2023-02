Bekreftet: Bakenga klar for Stabæk

Bakenga er enig med Bærumsklubben om en overgang ut 2023. Det bekreftet klubben mandag kveld.

Tirsdag morgen setter han seg på flyet med sine nye lagkamerater til treningsleir i Marbella.

– Jeg er veldig glad for å komme hit og jeg gleder meg til å få spilt litt fotball nå, sier spissen til klubbens hjemmeside.

Bakenga gikk til japanske Tokushima Vortis i 2021. Han hadde en opsjon om å forlenge kontrakten sin med ytterligere ett år, men benyttet seg ikke av den, ettersom han havnet ute i kulden i Japan.

Sist han spilte i Norge, scoret Bakenga elleve mål på elleve kamper for Odd før overgangen til Japan.

KLAR: Mushaga Bakenga er klar for Stabæk. Foto: Trond Reidar Teigen

Tidligere har han spilt for Rosenborg, Club Brugge, Cercle Brugge, Esbjerg, Eintracht Braunschweig, Molde, Tromsø og Ranheim.

I Stabæk kommer Bakenga inn som erstatter for Gift Orban. TV 2 kunne i forrige uke avsløre at den 20 år gamle nigerianske spissen var solgt til belgiske Gent for 35 millioner kroner.