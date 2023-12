Bekreftet: Aleesami til KFUM: – Sånt man ikke tror er mulig

Tidligere landslagsback Haitam Aleesami (32) klar for nyopprykkede KFUM.

Som TV 2 kunne erfare tidligere torsdag, vender Haitam Aleesami hjem igjen til Oslo og har signert en treårskontrakt med KFUM. Det bekrefter klubben.

– Det føles veldig godt å komme hjem. Borte bra, men hjemme best. Enkelt og greit, sier Aleesami til TV 2 med et smil.

Aleesami har vært klubbløs siden i sommer, men har trent med KFUM i høst.

– Jeg har vært med å se opprykket, vært i garderoben og bak i kulissene. Da de rykket opp til Eliteserien, var det flere av gutta som spurte meg om det kunne være aktuelt. Jeg var tydelig på at jeg ikke kom til å stenge noen dører, og nå står vi her i dag.



KFUM-assistenttrener og spillerutvikler Daniel Fredheim Holm med Haitam Aleesami. Foto: Aage Aune / TV 2

Assistenttrener Daniel Fredheim Holm er svært fornøyd med å få Aleesami med på laget.

– Det er en signering jeg tror kan bli veldig bra for oss på veldig mange måter. Han har erfaring fra toppnivå, utlandet, landslag og spilt Eliteserie før. Vi har ikke så mange av dem, så det blir bra, sier Fredheim Holm til TV 2.



Etter det TV 2 erfarer skal Vålerenga også vært i samtaler med Aleesami.



– Han har jo hatt andre muligheter, hva betyr det at han valgte dere?



– Det er sånt man kanskje ikke tror er mulig før man setter seg ned og prater og hører at han kunne tenke seg dette. Da vi rykket opp, pratet vi litt om dette kunne være mulig, og nå har vi fått det til.



– Helt enormt!



Den 32 år gamle backen, som har 31 A-landskamper, har lagt bak seg en innholdsrik karriere i utlandet siden han forlot Fredrikstad til fordel for IFK Göteborg sommeren 2014.

Han har siden vært i klubber som Palermo, Amiens, Rostov og Apollon Limassol.

– Helt enormt! Når man trodde at 2023 ikke kunne bli mer utrolig for alle som er glade i KFUM, er denne signeringen en perfekt avslutning på et perfekt år, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Tidlig julegave til KFUM-fansen. Foto: Aage Aune / TV 2

Tilbake etter alvorlig skade

Etter det TV 2 erfarer hadde Aleesami flere tilbud fra andre klubber i sommer, men valgte å prioritere helsen etter å ha røket bakre korsbånd i februar.

– Jeg var egentlig spilleklar etter fire-fem måneder, men jeg tenkte at jeg måtte fokusere på helsen, bli hundre prosent slik at man ikke får noe tilbakeslag, spesielt i den alderen jeg er i nå, forteller Aleesami.



Men nå er Aleesami skadefri og klar for å ta fatt på livet som Eliteserie-spiller – det sammen med sin bror Ayoub Aleesami.

– Jeg synes det er superkult å kunne komme her og spille med «brutter'n» og flere av gutta fra Holmlia som vi vokste opp med, gliser 32-åringen.



Ved siden av å være spiller, skal Aleesami også bidra i trenerteamet.

Haitam Aleesami og Erling Braut Haaland under en landslagskamp Nord-Irland i september 2020. Foto: PAUL FAITH

– Det blir i utgangspunktet å følge opp ungguttene som er her på A-laget, så blir det viktig å finne en rolle som passer best for spillergruppen. I utgangspunktet er jeg spiller, og så får jeg bidratt litt og samtidig tatt litt lisenser. Det føles veldig bra.



Aleesami har tro på at nyopprykkede KFUM skal klare å holde seg i Eliteserien.

– KFUM har gjort det veldig, veldig bra. De har tatt store steg, og det å kunne få være med å bygge videre på dette prosjektet som er nå, synes jeg er utrolig spennende. Jeg tror vi har muligheter til å overleve, og så har man heldigvis tre måneder til å forberede seg. Tre måneder med hardt arbeid.