Bekrefter VAR-grep

SKAPTE REAKSJONER: Dommer Sivert Øksnes Amland venter på VAR avgjørelsen på selvmålet til Vålerenga under eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Vålerenga. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Etter VAR-situasjonen i kampen mellom Vålerenga og Odd gjøres nå konkrete endringer i protokollen for å redusere tidsbruk.

Det skriver Norges Fotballforbund (NFF) på sine sider.

– Tid er en kritisk suksessfaktor, og vi er ikke fornøyd med tidsbruken i enkeltsituasjoner og da spesielt offsidesituasjoner. Dette har vi gjort noe med, sier dommersjef Terje Hauge.

Han forteller at de nå har gitt et mandat til dommere som håndterer VAR om at dersom det er kompleks og marginalt skal de støtte dommerens avgjørelse ute på banen.

– Vi må unngå hendelser som vi hadde i Odd - Vålerenga i helgen. Alle er enige om at sju minutter er altfor lang tid, sier dommersjefen.

– Når vi går inn i marginale offsideavgjørelser og ser at dette vil ta tid, så støtter vi dommerens avgjørelse og går ikke inn på lange utredninger, fortsetter han.

Søndag brukte dommerteamet på Skagerak Arena hele sju minutter for å bedømme om Simen Juklerøds selvmål skulle annulleres for offside.

Se situasjonen under:

Det ble den ikke. Reaksjonene i etterkant var store.

– Det er bare tull, uttalte Bryne-spiller Rogvi Baldvinsson om situasjonen i Fotball Xtra.



– Selvfølgelig vil vi ha alt riktig, men det kommer med en altfor stor kostnad at det tar så lang tid. Spillerne blir jo kalde når det tar så lang tid, var dommen fra TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Etter VAR-grepet fra NFF-sier Amankwah følgende:

– Et veldig fornuftig grep. Det må være en maksgrense på hvor lang tid en VAR-avgjørelse tar, tar det mer enn et visst antall minutter blir det feil uansett hvor riktig selve avgjørelsen er.

Kampens dommer Sivert Amland hadde selv forståelse for frustrasjonen.

– Ja, det kan jeg. Vi har en målsetting om å bruke mye mindre tid, og det jobber vi med, sa han til TV 2.



Forbundet opplyser at fakta så langt med VAR i Eliteseriens 122 første kamper viser at det på disse kampene har vært 31 VAR-situasjoner.

Dette gir et snitt på en VAR-avgjørelse per 3,9 kamp. Et snitt som er høyere sammenlignet med andre land og UEFA.

NFF opplyser at det ble tatt feil avgjørelse i sju av disse tilfellene.

– Jeg synes vi har kommet relativt godt i gang. Et snitt på 3,9 er høyt, og så har vi sju feil. De fleste av disse kom i starten, blant annet et spark i hodet det ikke ble gitt rødt kort på. Fakta viser at de fleste situasjoner med VAR-inngripen har medført korrekte avgjørelser, sier Hauge.

– Etter 120 kamper og fire måneders drift er det mye som har fungert bra, samtidig som vi ser at vi må videreutvikle systemet, spesielt når det gjelder tidsbruk, forklarer Hauge.