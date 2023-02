Bekrefter til TV 2: Ferdig i Rosenborg

– Jeg og klubben har blitt enig om at jeg er Rosenborg-spiller ut sesongen, og så er det sånn det er. Jeg er veldig innstilt på at det året her blir veldig bra, og så tar vi nå hverandre i hånden ved sesongslutt og er absolutt gode venner.

Det sier Ole Sæter i et åpenhjertig intervju med TV 2. Det har stormet rundt trønderens framtid helt siden han avslo RBKs forslag om en forlengelse i fjor høst.

Forrige uke bekreftet han overfor Adresseavisen at han, til tross for interesse fra andre klubber, blir værende på Lerkendal. Men noen ny kontrakt ser det altså ikke ut til å bli.

– Jeg føler at nå at jeg har sagt det før. Jeg føler at jeg har gjentatt det, og så er det bare ingen som har tatt det på den måten du sier det på der. Men vi er enige om at sesongen her per dags dato er det siste jeg spiller i Rosenborg, men i fotball kan alt skje og scorer jeg hattrick på SR-bank så vet man jo aldri, sier Sæter, før han legger til:

– Jeg er veldig innstilt på at dette året skal bli det beste jeg har hatt hittil.

– Litt merkelig

Det er tydelig at det ikke er enkelt for Sæter å bekrefte at han ikke blir med RBK videre når kontrakten løper ut etter sesongen.

Trønderen signerte for favorittklubben i januar 2021, før han fikk sitt skikkelige gjennombrudd med 14 fulltreffere i Eliteserien forrige sesong.

– Drømmen min var egentlig alltid å spille her, foran Kjernen. Jeg fikk en voldsom tenning av akkurat det. Det i fjor var på en måte da jeg viste til Norge og resten av lagene ute i Europa at jeg har noe her å gjøre. Det vil på en måte være det viktigste året jeg har hatt, sier Sæter.

GODE MINNER: Det har blitt noen scoringer på Lerkendal for Ole Sæter, og flere kan det bli kommende sesong. Foto: Fredrik Varfjell

– Hvordan er det å sitte her og vite at «nå tar jeg fatt på min siste sesong i Rosenborg?

– I starten er det litt merkelig. Der jo en litt sånn spesiell følelse. I ettertid er man bare fast bestemt på at «la oss gjøre det til den beste». La oss vinne to cupgull og et seriegull før vi gir oss, liksom. Det er ingenting som har vært bedre enn det, sier Sæter og utdyper:

– Heller gå inn med en offensiv innstilling til det, enn å tenke så mye over at det er trist og sånne ting. Det er nok av tid til det. Jeg er egentlig veldig innstilt på at dette skal bli steinbra og jeg føler at jeg har gjort en grunnleggende jobb som jeg aldri har gjort før. Det har satt meg i en posisjon som kan gjøre meg godt i år.

Daglig leder i Rosenborg, Tore Berdal, bekrefter til TV 2 at klubben har diskutert situasjonen med sin storscorer.

ALDRI SI ALDRI: Selv om de er enige om å gå hvert til sitt etter sesongen, har RBKs daglige leder Tore Berdal fortsatt et ørlite håp om at Ole Sæter blir værende på Lerkendal.

– Vi er veldig glade for at vi har Ole på laget og for at han skal spille for oss fram til sommeren og kanskje neste vintervindu. Vi synes han er en kjempebra spiller, og så har vi ikke klart å bli enig om ny kontrakt og sånn er det i fotball. Nå konstentrer vi oss bare om å spille fotball. Det er en veldig god tone mellom han og klubben, sier Berdal, før han legger til:



– Så vet man jo aldri hva som skjer i fotball. Plutselig kommer vi løpende etter ham og så blir vi enige. Man vet aldri.



Åpner opp om forhandlingene

RBKs kontraktsforhandlinger med storscoreren har ofte vært til stor frustrasjon for klubbens supportere.

Bedre ble det heller ikke av at Sæter i fjor offentliggjorde Jim Solbakken som sin nye agent.

– Jeg har spurt meg mange ganger om hvor mange supportere som liker agenter. Det er ekstremt få. At jeg hadde byttet agent ville blitt oppstyr uansett. Det er litt med at jeg er den jeg er, sier Sæter og fortsetter:

– At det ble Jim var jo toppen av kransekaka. For Rosenborg-fans så er det, i ettertid, det verste som kunne ha skjedd. Det hadde jeg nok ikke trodd på forhånd, men jeg var forberedt på at det kom til å smelle, sier Sæter.

Men selv om Sæter visste det han visste, er han tydelig på at agentvalget var noe han tok for seg selv.

– For meg er han det beste som kunne ha skjedd på agentfronten. Det er en jeg snakker med jevnlig og som er akkurat slik jeg hadde håpet at det skulle være. Han bryr seg veldig mye om de han har og de rundt seg, og han er en veldig god og varm person. Og så er han jo kynisk herfra til helvette, humrer trønderen.

Feil tidspunkt

I Trondheim har man lenge hatt et håp om at Sæters kontraktforhandlinger skulle gå i orden.

Etter det TV 2 kjenner til har RBK kommet med fire ulike tilbud til 26-åringen, uten at pennen har blitt satt til papir.

Sæter selv har sine tanker om hvorfor det har blitt sånn.

– Det eneste jeg kan si er at jeg, Jim og Jørgen (Ingebrigtsen) overhodet ikke føler at vi er urealistiske eller usaklig på noen som helst måte. Jeg føler at jeg er viktig i Rosenborg og det føler Rosenborg også. Og så er Rosenborg i en sånn situasjon nå der det har vært mye gammel moro, sier Sæter og utdyper:

– Da er det nå en gang sånn at jeg er her på feil tidspunkt. Det er det jeg har sagt til dem. Jeg er her tre år for sent eller tre år for tidlig. Dette ville aldri ha vært et problem for tre år siden. De summene som er skrevet og som jeg har sett tidligere, har vært ganske mye høyere enn det jeg har spurt om.

– Men du sier at du ikke spiller for penger og at du elsker Rosenborg, men allikevel signerer du ikke ny kontrakt. Skjønner du at dette kan være et regnestykke supporterne sliter med å få til å gå opp?

– Det er ikke NOKAS-glass i det glasshuset mitt da, for å si det sånn. Det er ganske tynt, jeg er enig i det. Og så føler jeg jo at det er dumskap, når man har kommet dit man har kommet, å spille for slikk og ingenting. Det er jo derfor jeg prøver å få til en balanse på økonomi, framtid, alder og det at jeg vil spille i Rosenborg, forklarer Sæter.

– Jeg er ikke stokk dum

Selv om det ikke blir noen ny RBK-kontrakt, ser det heller ikke ut til at det blir noen overgang for «løven» i vinter.

Det har heller ikke hovedpersonen selv hatt noen forventinger om.

– Nei, jeg vil ikke si at jeg forventet å forlate Rosenborg i vinter, men jeg er jo ikke stokkdum. Litt dum er jeg er, men jeg er ikke så dum at jeg ikke forstår mekanismene i fotball for en på utgående. Jeg hadde overhodet ikke noe håp eller forventning om å dra, men jeg hadde nok ikke fått bakoversveis om det hadde blitt akseptert et bud, sier Sæter.

Men per nå ser det ut som om Sæter blir værende på Lerkendal igjennom vinteren, med mindre det skjer noe i «siste time».

VIL REDDE FORHOLDET: Sæters forhold til RBK-supporterne har fått seg en knekk de siste månedene. Det vil han gjør noe med kommende sesong. Foto: Thomas Evensen

Nå håper han at han kan bruke de neste månedene på å gjenopprette det gode forholdet med RBK-supporterne.

Sæter selv har blant annet tatt kontakt med lederen i trøndernes supportergruppe, Kjernen.

– Det var jo litt fordi at jeg ønsket å belyse min side. Ingenting fra mine følelser og mitt perspektiv er endret. Jeg er fortsatt like glad i Rosenborg, som jeg alltid har vært. Jeg ønsker jo å vise at det er jeg som spiller for Rosenborg, ikke Jim. Det er jeg som skal gjøre jobben her, ikke han, sier Sæter og legger til:

– Jeg må bare score mål, få oss høyere på tabellen og gi de gode opplevelser. Da tror jeg egentlig at ting blir veldig bra.

«Den våteste drømmen jeg kan ha»

Med en slags ende på både kontrakts- og overgangsprat, håper Sæter nå at fokuset framover for det meste vil ligge på fotballbanen.

Men at «løven» skyr oppmerksomhet, skjer nok neppe med det første.

– Skal jeg være helt ærlig, da? Oppmerksomhet for prestasjonene mine synes jeg er helt fantastisk. Det er den våteste drømmen jeg kan ha, det å få en forside fordi jeg har vært steingod. Men å få oppmerksomhet for alt annet som jeg ikke kan svare på, for eksempel det med overgangsstyret, det føler jeg ikke er noe jeg savner, forklarer Sæter.

SISTE DANS: Trøndernes «løve» legger ut på en siste reise med Rosenborg. Foto: Thomas Evensen

Han har fortsatt ikke vunnet noe med favorittklubben. Dette året blir trolig hans siste forsøk på å klare nettopp det.

– Jeg har ikke lyst til å forlate uten å ha vunnet noe. Det fortjener klubben og supporterne. Om jeg hadde fått vært med på det hadde det vært helt rått. Og det å spille Europa på Lerkendal, det blir helt fantastisk, sier Sæter, som legger til at han gjerne tar en toppscorer-tittel i samme slengen.

– Det er det som er drømmen og da må jeg bare legge meg på målet over andreplassen. Så får vi se hvor mye andreplassen klarer. Men det hadde vært rått, ja, avslutter Sæter med et glis.