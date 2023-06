Bekrefter Brann-exit: – Forferdelig å avslutte sånn

Mathias Rasmussen (25) fikk ikke den avslutningen han hadde håpet på i Brann-drakten. Søndag drar han til Belgia for å fullføre overgangen.

Mathias Rasmussen er på vei til belgisk fotball. Til TV 2 sier sørlendingen at han reiser til Belgia søndag for å ta den medisinske testen hos Union Saint-Gilloise. Om den går i boks, har han spilt sin siste Brann-kamp.



Mot Viking fikk han ikke den avslutningen han hadde drømt om. Rasmussen lagde straffesparket som Viking utlignet på.

– Jeg tror aldri jeg har gjort noe så klønete i hele min karriere. Det var et forferdelig tidspunkt å gjøre det på, sier Rasmussen til TV 2.

Brann-spilleren tar sterk selvkritikk etter situasjonen der han felte Harald Nilsen Tangen.

– Jeg prøver å trekke meg, men jeg kommer borti han og da er det kjørt. Det er altfor dårlig. Jeg ser det er klønete. Jeg har lyst til å grave meg ned. Det er forferdelig å avslutte sånn.

Alt tyder nå på 1-3-tapet i Stavanger ble midtbanestjernens siste i Brann.

– Hvis jeg består den medisinske testen, så var det min siste kamp.

Rasmussen kom til Bergen fra Nordsjælland i 2020. I løpet av sine år i klubben har 25-åringen mildt sagt opplevd mye.

I 2021 var han på vei bort fra klubben etter den famøse nachspiel-skandalen. Samme høst rykket Brann ned fra Eliteserien etter den ufattelige kvalikkampen mot Jerv. Men kun måneder etter å ha fått beskjed om at han kunne lete etter ny arbeidsgiver, ble lyngdølen en av Hornelands mest betrodde menn.

I 2022 var han helt sentral på Brann-laget som herjet i Obosligaen.

– Det har vært turbulent. Men det har vært en fantastisk plass å være for meg.

– Det var tungt da vi rykket ned, det var et rent helvete. Det tok hardt på psykisk. Men det har vært enormt å være med på å reise oss igjen. Vi har tatt poengrekord, vunnet cupen og gjort det ok i Eliteserien. Brann skal kjempe om gullet og vi har kommet et godt steg i riktig retning.

Mathias Rasmussen ble kåret til årets spiller i Obosligaen. 25-åringen har spilt 88 kamper og scoret 21 ganger for rødtrøyene. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det er jeg utrolig stolt av.

– Hva er ditt beste Brann-minne?

– Det er nok en kombinasjon av hele opprykksåret og da vi vant cupen. Jeg kommer til å huske det resten av livet.