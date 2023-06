Barmen utvist mot gamleklubben: – Kom opp i ansiktet på meg

Aalesund - Brann 1-3 (1-0)

For første gang siden han fikk sparken i Brann i august 2021 møtte Kristoffer Barmen gamleklubben da bergenserne gjestet Color Line Stadion.

Det ble ingen hyggelig dag på jobben for Barmen som kom inn for Aalesund etter pause.

Først fikk han gult kort etter å ha taklet Branns Mathias Rasmussen etter syv minutter på banen.

Dommeren: – Kom opp i ansiktet på meg

I det 70. minutt fikk Barmen sitt andre gule kort og ble sendt i garderoben etter det som tydet på munnbruk. Kameraene var ikke på Barmen da hendelsen skjedde, og det var derfor uklart hva som faktisk hadde skjedd.

Aalesund-spiller David Fällmann sier følgende til TV 2 om situasjonen:

– Han sier at han har kontakt med dommeren. Nærkontakt.

– Sier Barmen noe til dommeren da?



– Nei, ikke annet enn at han går inn i ham. Da er det jo klart at det er gult. Men jeg så ikke det, jeg synes det føltes tøft når han får to raske gule kort på den måten. Er det gule kort, så er det gule kort og da er det jo rødt.

Dommer Marius Hansen Grøtta bekrefter at det gule kortet ble gitt som følge av nærkontakt.

– Det er mye følelser i sving, det er en kraftig protest og han kommer opp i ansiktet på meg. Da må vi gi gult kort nummer to. Det var ikke noe han sa, det var rett og slett protester med både gestikulering og at han kom opp i ansiktet på meg, sier Grøtta og påpeker:

– Det er viktig i forhold til dette med mobbing av dommere at vi ikke tolerer dette i toppfotballen, for da vil dette spre seg lengre ned i breddefotballen. Det ser vi masse eksempler på, og da er det viktig at vi står fram og tar dette når det skjer.

TO GULE: Kristoffer Barmen får rødt kort av dommer Marius Hansen Grøtta. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB.

Grøtta forteller at Barmen beklaget seg til dommerteamet etter kampen.

– Det var ikke noe spesielt fysisk, men han kom ganske tett opp i meg og det var en ganske kraftig reaksjon. Kristoffer kom inn i garderoben til meg etterpå, så dette her er glemt. Vi ønsker lykke til videre.

– Mister det fullstendig



– Det er en sjanse til Blomberg som prøver seg på en smart avslutning, så ser vi Barmen klikker fullstendig på dommeren. Han er ufattelig misfornøyd med et eller annet i forkant av den sjansen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i FotballXtra.

– Du ser Barmen snur seg mot dommeren og mister det fullstendig. Så har han sannsynligvis sagt noe som dommeren ikke vil akseptere, fortsetter Amakwah.

Aalesund-trener Marius Bøe forteller at han ikke har sett situasjonen og dermed ikke kan uttale seg om hva som skjedde.

– Jeg har bare registrert at han fikk et rødt kort. Det er klart at det er kampavgjørende, sier Bøe.

TV 2s reporter prøvde å få en kommentar da Barmen var på vei i garderoben, men han ville ikke si noe.

– Jeg var på dommeren, for det første Barmen gjorde var å stoppe en overgang, men han fikk ikke gult kort. Så har han en veldig stygg takling kort tid etterpå og da får han gult kort. Da føler jeg nesten han er på oransje, for han har to klare gule situasjoner, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.

– Så jeg tror han var veldig nærme på å få det røde kortet allerede etter fem minutter fordi han hadde to ganske stygge situasjoner. Det kan være det var det dommeren tenkte på, men jeg vet ikke hva som ble sagt. Slik jeg oppfattet det, var det kjeft eller noe. Det er jo litt kjedelig at kampen blir sånn da med et rødt kort. Det er kjedelig for Aalesund og Barmen, understreker Heltne Nilsen.

Aalesund tok ledelsen

Etter en førsteomgang der Brann hadde dominert spillet, var det Aalesund som litt mot spillets gang tok ledelsen minuttet før pause ved Moses Ebiye.

Brann kom ut i hundre etter hvilen og kun fire minutter ut i andreomgang utlignet Sivert Heltne Nilsen fra straffemerket.

Brann-presset fortsatte og med ti minutter igjen på klokken sørget tidligere Aalesund-spiller Niklas Castro for 2-1.

– Det var veldig deilig. Rart å være her igjen å score andre veien, men veldig glad for det og at jeg kommer meg sakte men sikkert tilbake, sier Castro til TV 2.



Minuttet før full tid satte Ulrik Mathisen punktum med 3-1. Dette var hans første scoring for Brann.

– Det er veldig viktige poeng. Vi måtte ha tre poeng i dag for å henge med, sier Heltne Nilsen.



– Vi skal glede oss over denne. Det kostet mye av oss, og vi måtte grave dypt for å få denne seieren, sier Brann-trener Eirik Horneland.