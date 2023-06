Barmen uenig i utvisningen: – Klasker meg i trynet

TO GULE: Kristoffer Barmen fikk to gule og ble dermed sendt i garderoben mot gamleklubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/ NTB

Det ble bare med 25 minutter på banen da Kristoffer Barmen skulle møte gamleklubben, Brann, for første gang.

Han fikk sitt første gule kort allerede etter sju minutter og det tok ikke lang tid før det andre gule kom. Hva som skjedde er enda litt uklart, men skal være som følge av nærkontakt med dommeren.

Dagen derpå forteller Kristoffer Barmen hvordan han opplevde det andre gule kortet.

– Det er tåpelig av meg å gi han (dommeren) muligheten til å gi meg gult kort. Jeg har lagt meg flat på innsiden, men jeg er fremdeles uenig i kortet, sier Barmen til TV 2.



– Han klasker meg i trynet

Han forteller at han skrek til dommeren etter han skal ha stått i veien for han på et returløp.

– Han provoserte meg da han er oppe i ansiktet mitt på et frispark og klapser meg litt i trynet. Han gir meg en litt arrogant kommentar som også provoserer, forklarer Barmen og fortsetter:

– Etterpå står han i veien for meg på et returløp og jeg gir han klar melding om hva jeg synes om det.

– Klapser deg i ansiktet?

– Han tok meg i ansiktet. Han er mer i ansiktet mitt enn jeg var. Han har ikke noe der å gjøre.

– Hva sa du til han da du fikk det gule kortet?

– Jeg sa at han sto i veien for meg. Jeg skrek det, og da kom det gule kortet.

TV 2 har vært i kontakt med dommer Marius Hansen Grøtta. Han har ingen kommentar til Barmens uttalelser.

Uenig

Etter kampen bekreftet dommer Marius Hansen Grøtta at det gule kortet ble gitt som følge av nærkontakt.

– Det er mye følelser i sving, det er en kraftig protest og han kommer opp i ansiktet på meg. Da må vi gi gult kort nummer to. Det var ikke noe han sa, det var rett og slett protester med både gestikulering og at han kom opp i ansiktet på meg, sa Grøtta og påpekte:

– Det er viktig i forhold til dette med mobbing av dommere at vi ikke tolererer dette i toppfotballen, for da vil dette spre seg lenger ned i breddefotballen. Det ser vi masse eksempler på, og da er det viktig at vi står fram og tar dette når det skjer.

Barmen har fått med seg dommeren sin uttalelse om kortet som fikk han utvist. Det gjorde han provosert nok en gang.

– Jeg vet hvor listen ligger og dette har alltid vært greit. Kanskje det er en endring i reglementet og annen tolkning. Nå vet jeg det til neste gang, men jeg nekter å tro at Svein Oddvar Moen hadde gitt meg gult kort.

Han mener det bør være litt takhøyde i fotballen.

– Det er det som er fotball, med litt drittslenging og knuffing. Slik har det alltid vært. Det er seks-sju år siden jeg har fått gult kort for munnbruk og syns det er vanskelig å se at jeg har gjort noe galt. Jeg syns den var streng.

Selv om han er uenig har Barmen lagt det hele bak seg.

– Jeg har lagt det dødt og var innom garderoben og ønskte de (dommerne) en god tur hjem etter kampen.