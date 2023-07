Bakkes første ord: – En kontroversiell overgang

Klokken 12 ble Geir Bakke presentert som Vålerenga-trener på en pressekonferanse på Intility.

– En spesiell dag. En kontroversiell overgang, kan man garantert si. Jeg kommer fra LSK og går til VIF, men jeg har vært her før. Jeg bodde i Oslo i mange år, så jeg er blå da. Men jeg er vokst opp rett utenfor elva på Åråsen.

– Selv om dette er to rivaliserende klubber, så er jeg faktisk gul og blå. Det er vanskelig å svelge for mange mennesker på begge fronter, sier Bakke.



– Det er veldig spesielt, men blandet følelser. Jeg er glad for valget, ting har skjedd fort, og man er glade i de menneskene vi er ifra. Fotball er dynamikk, og ting skjer fort. Jeg valgte å ta avgjørelsen her til slutt, og da er det bare å stupe i det. This is football, sier han til TV 2.



Han sier følgende til LSK-miljøet:

– Jeg vil takke for den tiden jeg fikk lov å være en del av den familien, og supporterne som er fantastiske. Noen ganger merker man at energinivået faller, og det kommer slitasje. Noen ganger lønner det seg kanskje å høre på noen som har vært trener i 25 år i strekk. Jeg har bare godt å si om Lillestrøm Sportsklubb.



Han trekker inn overgangen fra Sarpsborg 08 til Lillestrøm for snart fire år siden.

– Det er noe som trigger meg i en slik situasjon å løfte i flokk og kjenne på den følelsen der. Vi får bygd litt hver dag, og utvikle enkeltspillere og hele klubben, sier Bakke til TV 2.



Da Vålerenga og Lillestrøm møtes i Eliteserien i mai, jublet Bakke foran Kanarifansen, da LSK vant 4-3 på Intility.

– Det tenkte jeg faktisk på her om dagen. Den svingdøra får jeg sikkert i bakhodet nå. Det er passion og det er følelser. Den ekstreme gleden ved å vinne spesielle oppgjøre og kamper, sier Bakke.

– Når det er full stadion og sine egne supportere har gitt så mye av seg selv så blir man jo revet med. Jeg har vært i mange klubber nå, ikke glem det. Jeg blir like revet med i visse anledninger når følelsene virkelig slår ut.

Bakke forteller at planen videre er å få kartlagt stallen og få rigget seg for perioden man skal inn i og spikke på videre. Han påpeker at laget er nødt til å forsteke seg når overgangsvinduet kommer i august.

– Men det er de spillerne som er her som skal levere nå, og det er vi som er ansatt som skal levere nå. Det er ikke noe tid å miste, så vi må bare jobbe på.

– Har du noen planer om å ta kontakt med den tidligere spillegruppen i Lillestrøm?

– Vi må se om det passer seg og om det blir riktig. Jeg må snakke litt med Simon, som oppi alt dette har vært ekstremt moden og forståelsesfull, samtidig som han har vært litt sånn passe forbanna. Han har vært like sindig som han alltid er. Så får vi se om det er måten vi får rundet av dette på en måte som er fornuftig.

Han opplyser at han tar over trenerteamet som er i klubben, og vil ikke si noe om hva som skjer med Petter Myhre, assistenten i Lillestrøm.

Ansettelsen kom som en bombe tidligere onsdag.

– Vi trodde det var fullstendig umulig å få Geir, men øverst på listen min står Geir Bakke. Han tikker de fleste bokser, sier sportssjef Joacim Jonsson.



– Em bombe i Fotball-Norge – i positivt fortegn.



Klubben meldte samtidig at Jonsson nå får øverste ansvar for sport i Vålerenga.