Bakenga åpner opp: – Det har vært et smertehelvete

HAR TATT GREP: Mushaga Bakenga har tatt en rekke grep som Stabæk-spiller for å være best mulig forberedt til hver eneste økt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I det siste har det løsnet litt for Mushaga Bakenga.

Han har scoret i begge de to siste seriekampene, men to mål på de første ni kampene og varierende grad av spilletid var ikke det Bakenga hadde sett for seg da han signerte for Stabæk i februar.

Men det er langt ifra det som har plaget Bakenga mest.¨

– Det er mange, mange grunner til at det er blitt slik, forklarer Mushaga Bakenga til TV 2.



Han forteller om en kropp som overhodet ikke har spilt på lag de siste månedene.

– Den kroppen her har møtt en kunstgressbane som er hardere enn asfalten vi står på nå. Alle ledd, ankler, klær og rygg … det har vært et smertehelvete, rett og slett, siden jeg begynte å trene med Stabæk. Kroppen har ikke vært i nærheten, sier Bakenga.



ENDELIG: Mot Vålerenga, i sist hjemmekamp, satt den endelig for Mushaga Bakenga. Også på Åråsen sist scoret 30-åringen. Nå håper Bakenga at Stabæk-karrieren skal skyte fart framover. Foto: Heiko Junge

Har tatt spesielle grep

Da han signerte for Stabæk, var en av årsakene til at han ønsket seg dit at klubben normalt sett spiller på naturgress.

Men den utskjelte Nadderud-matta har vært i så dårlig forfatning at Stabæk ikke har trent der.

I stedet har man trent på en kunstgressbane som har matchet dårlig med kroppen til Bakenga.

– Det har tatt litt tid å få orden på det. Fortsatt er jeg ikke på hundre prosent, men jeg gjør mitt beste for å komme dit. Enn så lenge ligger jeg vel på rundt 50 prosent av det jeg kan, sier Bakenga.

Samtidig har kroppen tvunget han til å ta egne grep: Fotballskoene han har brukt på trening har utelukkende blitt valgt for å skåne beina mest. Utenfor trening går Bakenga i sko med demping.

Som klubb har også Stabæk tatt grep. Ved flere anledninger har man tatt turen til naboklubben Bærum for å trene på deres kunstgressbane.

Nå ser Bakenga uansett fram til bedre tider. 1. august skiftes det til splitter nytt kunstgress på Nadderud. Tross alt er 30-åringen positiv til det.

– Ja, nå er det satt en dato på kunstgresset, så da får vi jo en ny bane å trene og spille kamper på. Egentlig kom jeg hit for å spille på naturgress, men så lenge jeg får en bedre treningshverdag blir det bra, sier Bakenga.



080923, Oslo. Fotballspiller Mushagalusa Bakenga Joar Namugunga. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– De har det ikke bra nå

Men før den tid kommer gamleklubben Rosenborg på besøk til Stabæk. Det skjer allerede søndag.

Det blir et oppgjør mellom nummer åtte og ni på tabellen etter at en tredjedel av sesongen er spilt.

– Hadde du sett for deg det før sesongen?

– Nei, eller jeg gjorde vel for så vidt det. Vi møtte Rosenborg på Marbella (1–1) og det er vel ikke så mye som har forandret seg siden da. Jeg tror ingen av lagene er kjempefornøyd med det, sier Bakenga.



Han har fortsatt en rekke kompiser som spiller i Rosenborg.

Selv startet trønderen sin profesjonelle karriere i Rosenborg. I tillegg var han tilbake i klubben i 2016–2017.

– Jeg tror ikke de har det så bra i Rosenborg nå. Det er et press på dem, så handler det om å ha folk som tåler presset. Jeg husker jeg satt i TV 2-studio da overgangsvinduet stengte, og da lurte jeg på om de har hentet folk som tåler det presset. For det er noe annet å spille for det trønderske publikummet og aldri føle at det du gjør er bra nok. Det kan føre til at du spiller dårlig, sier han.



GLAD I ROSENBORG: Mushaga Bakenga vet alt om hvordan det er å spille i Rosenborg. Han er klar på at presset er stort på RBK-spillerne for tiden. Foto: Alley, Ned

– Har en forbannelse mot RBK

Selv har han i løpet av en lang karriere banket inn hele 56 mål på 157 kamper i Eliteserien.

Merkelig nok har ingen av dem kommet mot Rosenborg – tross 656 minutter med spilletid mot gamleklubben i Eliteserien.

– Jeg har nesten en litt sånn forbannelse mot Rosenborg, erkjenner Bakenga.



I vinter scoret han imidlertid mot RBK i en treningskamp på Marbella. Det er hans eneste.

– Jeg tror jeg bare har hatt tre målsjanser mot dem også, og jeg kan nesten da deg gjennom alle. Men jeg er veldig giret på å få til noe på søndag. Nå skal jeg ise ned etter hver økt og være godt forberedt. Forhåpentligvis kan målet jeg fikk på Marbella inspirere meg til å få den i mål på søndag, sier Mushaga Bakenga.