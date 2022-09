Avslører utblåsning i spillergruppa: – Ikke vært fornøyd

Et revansjelystent Lillestrøm viste at de fortsatt har planer om å være med i medaljekampen.

Lillestrøm - Strømsgodset 2-1

Kanarifuglene slo knallhardt tilbake mot Strømsgodset etter ydmykelsen mot Vålerenga sist søndag.

Det kunne likevel sett annerledes ut, for Jonatan Braut Brunes fikk en enorm mulighet lang ute i overtiden. Avslutningen smalt i tverrliggeren.

– Vi skal drepe den kampen her. Vi produserer bra med sjanser, men det går på kvalitet. Vi setter utfallet litt for mye på bingo, sier Gjermund Åsen til Discovery.

Etterlengtet opptur

Det var kun den andre seieren på de siste åtte kampene for LSK. Kapteinen forteller at spillergruppa har hatt en utblåsning etter den svake rekken.

– Vi har hatt det høyt under taket, ettersom vi ikke har vært fornøyd med hvordan laget har prestert. Nå har vi trent bra og fått energien igjen og litt av den fandenivoldskheten i spillet vårt.

– Det var fint å se, men vi trenger ikke gjøre det så spennende, fortsetter Åsen til kanalen.

Trønderen sendte de gulkledde foran tidlig, før Vetle Dragsnes doblet med en nydelig heading.

Gustav Valsvik scoret også, men det ble ikke mer enn en mager trøst.

Det var et lite under at LSK ikke scoret flere, i en kamp det store deler var enveiskjøring mot et mål og flere store muligheter til hjemmelaget.

Seieren gjør at Geir Bakkes menn inntar sølvplass, med sju poeng opp til ligaleder Molde og tre ned til Bodø/Glimt. Begge spiller sine kamper søndag.

Godset faller ned til åttendeplass, etter Odds seier mot Sandefjord.

NEDSTEMT: Strømsgodsets Kristoffer Tokstad og Gustav Valsvik måtte gå av banen uten poeng. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

LSK-dominans

Vertene var aggressive innledningsvis og var nære allerede etter fem minutter med Ylldren Ibrahimaj.

Men det var selvfølgelig på en dødball det første målet skulle komme. Ibrahimaj slo en godt slått corner på hodet til kaptein Åsen, som headet inn sitt andre for sesongen.

Hjemvendte Thomas Lehne Olsen burde doblet etter en halvtime da spissen ble spilt gjennom etter pasning fra keeper Mats Hedenstad Christiansen.

Alene med Viljar Myhre satte Lehne Olsen avslutningen like til side for mål.

Gjestene fra Drammen hadde lite å by på, men tok ikke vare på muligheten da den først oppsto. Kristoffer Tokstad mottok et innlegg, men bommet på headingen upresset.

Istedenfor økte Dragnes til 2-0. Midtbanespiller Magnus Knudsen vippet vingbacken gjennom som headet i en vakker bue over Myhra.

SCORET IGJEN: Vetle Dragsnes er i scoringsform. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Superspiss trøblet

Lehne Olsen hadde flere muligheter til å sette sitt første etter returen i gult, men spissen virker ikke å ha stilt inn sikte helt enda.

Vondt ble til verre da han sklei og så ut til å få en vridning. Spissen kom seg etter hvert på beina, men ble erstattet av Holmbert Fridjonsson etter 75 minutter.

Gustav Valsvik reduserte med ti minutter igjen av kampen, men Lillestrøm klarte å dra i land tre poeng.