Avslører LSK-dialog: Derfor dro han til Molde

Fredrik Gulbrandsen er offisielt klar for Molde.

– Jeg følte at det det var riktig tidspunkt. Molde er som alltid veldig bra, og ser ut som det er noe nytt på gang og jeg gleder meg veldig ti å komme i gang.

30-åringen spilte for Molde fra 2013 til 2016, etter en utskjelt overgang fra LSK. Under denne perioden debuterte han også på det norske A-landslaget.

Siden har han spilt for Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Istanbul Basaksehir og senest Adama Demirspor. På merittlisten har han norsk, østerriksk og tyrkisk seriegull samt cuptriumfer i Norge og Østerrike.

– Det har vært veldig bra det. Nå følte jeg det var riktig tidspunkt å reise hjem til Norge.



Kontrakten med hans tyrkiske klubb ble terminert i sommer.

– Jeg hadde kontrakt et år til. Det har vært mye surr med jordskjelv og da ble vi enige med klubben at det beste for min del å terminere kontrakten, sier han.

Det kunne også ha blitt Lillestrøm, avslører han.

– Legger ikke skjul på at jeg har hatt dialog med Lillestrøm og Molde. Til slutt hadde jeg bare fått tilbud fra Molde, og da var ikke valget verre enn som så.

Molde-trener Erling Moe er fornøyd med signeringen.

– En spiller jeg kjenner godt til. Jeg er veldig trygg på hva vi får, og gleder oss til å få han tilbake. At han var tilgjengelig er god timing for oss.

