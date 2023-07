Avslører hva han vil gjøre om han scorer mot gamleklubben

STAVANGER (TV 2): Niklas Sandberg innrømmer at han nok har et helt annet forhold til FK Haugesund enn Viking-fansen.

Endelig satt den for Niklas Sandberg.

Han ble den store helten for Viking og fikk sin revansje etter straffemissen i cupexiten mot Raufoss da han kom inn fra benken og vakkert scoret direkte på frispark seks minutter på overtid i Eliteserie-oppgjøret mot Vålerenga på Intility forrige helg.

– Jeg er vel litt overrasket at så mange unnet meg den scoringen. Men de har nok sett at jeg har hatt det litt tøft, og har jobbet skikkelig hardt for dette her, sier Niklas Sandberg til TV 2 en snau uke etter matchvinner-scoringen mot Vålerenga.

– Følelsen av å hjelpe laget til tre poeng, og se hvor mye det betydde for fansen og feiringen på Intility, var stort. Det gledet meg mer å bidra for laget og fansen enn meg selv. Det er noe med det, den største gleden er å glede andre, bedyrer han.

Oppvokst som Viking-supporter

Det var i januar 2022 28-åringen skrev under på en fireårskontrakt med Viking. Da hadde han storspilt for FK Haugesund siden 2019. Han scoret 16 mål på totalt 71 kamper for klubben og markerte seg som en av lagets aller beste spillere.

Forventningene til Sandberg i Viking var derfor skyhøye. Fansen jublet da signeringen av Sandberg var i boks. For kantspilleren selv var det en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse da han satte navnetrekket sitt på kontrakten med Viking.

– Det var her på SR Bank Arena jeg så alle kampene og alle idolene mine da jeg var liten. Hver søndag syklet jeg til Viking Stadion fra Lura for å gå på kamp. Det var det som var kjekt i barndommen, å gå på Viking-kamper og det å spille selv, mener Sandberg.

– Så var det alltid en drøm å komme til Viking og ut på banen og spille selv for A-laget. Jeg er stolt over å ha fått det til. Men jeg vil få til mer med klubben. Jeg skal jobbe hardt for å få suksess for meg selv og laget fremover, sier han videre.

JOBBER HARDT: Niklas Sandberg jobber hardt for å få suksess i Viking. Foto: Fredrik Slabinski

Irritert og frustrert

For foreløpig har forventningene ikke helt stått i stil med det Sandberg har levert på banen i løpet av de 18 månedene han har spilt for klubben i sitt hjerte.

Forrige sesong ble det bare 12 kamper fra start og to scoringer. Hittil denne sesongen har den offensive spilleren til gode å starte en kamp i Eliteserien, men er blitt byttet inn i åtte kamper og står oppført med én scoring i ligaen. Den kom som kjent mot Vålerenga i forrige serierunde.

– Jeg har liksom aldri kommet skikkelig i gang her og fått den tilliten og flyten jeg gjerne skulle hatt. Det slet jeg spesielt med i fjor. Men det begynner å komme nå, og jeg håper på mer spilletid fremover, innrømmer Sandberg.

– Ble forventningspresset for stort?

– Det er bare sånne ting du må takle. Selvfølgelig er det et brennende ønske som ligger der om å lykkes, og jeg har vel taklet det litt bedre denne sesongen. I fjor var det mye frustrasjon og irritasjon på meg selv, men denne sesongen har jeg mer akseptert situasjonen uten å akseptere den. Jeg jobber steinhardt på trening og fokuserer på hjelpe laget og meg selv til å utvikles, svarer han.

KLAR FOR KAMP: Niklas Sandberg på trening før Viking møter Haugesund på lørdag. Foto: Fredrik Slabinski

Har opplevd motgang før

Sandberg har opplevd motgang på fotballbanen før. Han startet karrieren i Sandnes Ulf, og fikk faktisk debuten av nåværende Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim for A-laget til Stavangers byrival i 2014.

Men først da han kom til Ull/Kisa i 2017 løsnet det for alvor for kantspilleren.

– Jeg følte at jeg hadde nivået inne, men fikk det ikke helt ut i Sandnes. I Ull/Kisa fikk jeg en posisjon til å utvikle meg. Det var en veldig fin og ydmyk klubb som hjalp meg mye, sier Sandberg, som gikk videre til Start året etter ti mål og elleve målgivende i OBOS-ligaen.

– Start var en veldig fin klubb, men det ble litt turbulent med trenersparkinger og nedrykk, og da ville jeg videre til Haugesund da de kom til banen, oppsummerer han kort om tiden i Kristiansand.

Ble helt i Haugesund

I Haugesund ble han en suksess fra dag én. Sandberg fikk med seg 71 seriekamper i Eliteserien for FK Haugesund, sju kamper med måken på brystet i den norske cupen og seks opptredener i kvalifiseringen til Europa League sommeren 2019.

– Det var en veldig fin tid med fine lagkamerater. Jostein Grindhaug er flink med folk, han ga meg den friheten jeg trengte og bygget selvtillit. Jeg spilte med mange gode spillere rundt meg som fikk gode karrierer etterpå. Jeg mener vi hadde et veldig undervurdert lag, og vi fikk blant annet med oss cupfinale i 2019 og kamper i Europa, konstaterer Sandberg.

– Hva er de største forskjellene på FK Haugesund og Viking som klubber?

– Det er vel mer på fasiliteter og trøkk rundt klubbene. Fansen i Viking fyller jo feltet hver gang her nå. Og i Viking kommer jo de store kampene på løpende bånd. Så har Haugesund veldig mye fint med seg, de har med arbeidskraft og ydmykhet fått til veldig mye bra. Det er imidlertid en del yngre klubb enn Viking, så tradisjonene her i Stavanger er større, påpeker han.

HAR STILT INN SKUDDFOTEN: Niklas Sandberg har stilt inn skuddfoten foran møtet mot gamleklubben. Foto: Fredrik Slabinski

Avslører hva han vil gjøre om han scorer

Om han skulle score mot sin gamle klubb i vestlandsderbyet vil det imidlertid nok ble litt feiring.

– Ja, jeg kommer nok til å feire, jeg er ikke helt der, medgir han, og legger til:

– Haugesund betyr mye for meg, det var jo der jeg slo skikkelig gjennom og klubben har en stor plass i hjertet mitt. Så jeg føler nok ikke det samme rivaliseringen mellom Haugesund og Viking som fansen, konstaterer Sandberg – som vil gjøre alt for at sin tidligere arbeidsgiver må ta turen over Boknafjorden uten poeng i bagasjen.

– Vi har en del fine prestasjoner i Viking nå for tiden, og vi bare holde det gående. Men jeg tror ikke vi skal se på tabellen, der ble vi nok litt for ivrige i fjor og mistet litt fokus på det vi skulle gjøre. Vi må bare fortsette med det vi gjør nå, vi spiller er offensivt spill som motstanderne sliter med. Jeg er veldig spent på kampen på lørdag, konstaterer Niklas Sandberg.