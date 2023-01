Avslører dramatikk: – Vi måtte trekke oss ut

Mohamed Ofkir er bekreftet klar for Vålerenga etter intense forhandlinger.

Det har vært en travel uke for 26 år gamle Mohamed Ofkir.

Mandag kveld kunne TV 2 avsløre at Vålerenga og Sandefjord hadde kommet til enighet om en overgang for Ofkir.

Tirsdag morgen tok Ofkir farvel med lagkameratene sine i Sandefjord og satte kursen mot hovedstaden for en medisinsk test.

Onsdag bekrefter han selv til TV 2 at han bytter ut Sandefjord med Vålerenga.

– Jeg er kjempehappy for å være hjemme igjen. Og gleder meg sinnssykt mye til å spille for VIF og Østblokka, sier han til TV 2.

NY VIF-SPILLER: Mohamed Ofkir. Foto: VIF Fotball Les mer NY VIF-SPILLER: Mohamed Ofkir. Foto: Arilas Ould-Saada / TV 2 Les mer

Ofkir har tidligere spilt ungdomsfotball for Vålerenga.

Avslører: – Måtte trekke oss ut

Senere har også Vålerenga bekreftet nyheten på sine hjemmesider.

Sportssjef Joacim Jonsson letter på sløret om forhandlingene.

– Vi kom med interesse og et bud på Ofkir. Så kom det et motbud som gjorde at vi måtte trekke oss ut. Det var «deal off», innleder Jonsson.

– Men det er litt gi og ta. Vi måtte bevege oss litt oppover, mens Sandefjord måtte bevege seg nedover utifra deres forventninger og krav. Til slutt ble vi enige. Da er vel både Sandefjord og vi fornøyde. Nå er vi vel lykkelige alle sammen, gliser Jonsson.

Vålerenga betaler fem millioner kroner, fordelt på to avdrag, ifølge TV 2s opplysninger.

GLISER FOR NY SPILLER: Sportssjef Joacim Jonsson. Foto: Øyvind Brattegard

– Noe vi mangler

Ofkir har signert en fireårskontrakt med VIF.

– Ofkir har gått en brokete vei, men nå er han i sin beste alder og referansene vi har på ham er svært gode. Han er veldig profesjonell, har tilhørighet til Oslo og klubben, og hans målfarlige egenskaper er noe vi mangler i laget fra før, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til klubbens hjemmeside.