Avslører den syrlige meldingen til Viking-helten under kampen

Stabæk-profilen Mushaga Bakenga ble godt pakket inn av Vikings stopperkjempe David Brekalo da det gulljagende Stavanger-laget vant 1-0 søndag kveld og tok sin tiende strake seier i Eliteserien.

Bakenga innrømmer at det var svært frustrerende å tape duell etter duell med Vikings slovenske bauta i midtforsvaret.

– Jeg sa det til ham under kampen, «hvorfor i helvete er ikke du solgt enda. Kom deg bort!». Og selvfølgelig er det han som scorer, sukker Bakenga til TV 2 etter den frustrerende kvelden på SR Bank Arena.

MELDING TIL BREKALO: Mushaga Bakenga ble frustert etter duellene med Brekalo. Foto: Carina Johansen

David Brekalo har markert seg som kanskje Eliteseriens beste midtstopper denne sesongen. De siste månedene er han blitt koblet til flere utenlandske klubber, men foreløpig har Viking nektet å selge sin forsvarsjuvel.

Trolig må en utenlandsk klubb legge minimum 50 millioner kroner på bordet for at Viking i det hele tatt skal vurdere å selge 24-åringen før sesongen er over.

– Han er vår klart beste spiller



Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim er imidlertid fullstendig klar over at Brekalo ikke akkurat blir mindre attraktiv for utenlandske klubber etter at stopperen spilte nok en praktkamp og ble matchvinner mot Stabæk.

– Nei, han er jo vår klart beste spiller og spilte nok en strålende kamp. Det er var helt herlig da han avgjorde kampen mot Stabæk. Det er stor interesse for ham, men vi må bare se hva som skjer, bedyrer Bjarte Lunde Aarsheim overfor TV 2.

Med ti strake seire og like mange poeng som serieleder Bodø/Glimt på toppen av tabellen koker det i Stavanger for tiden. For første gang siden 1991 kan Viking sikre seriegull i Norges øverste divisjon.

Men foreløpig vil verken trener Lunde Aarsheim eller spillerne snakke om gull denne sesongen.

– Nei, dere får bare det samme, kjedelig svaret. En kamp om gangen. Nå skal vi konsentrere oss om Vålerenga hjemme neste helg. Siden kampen mot Molde ble utsatt får spillerne nå en frihelg, og tiden skal vi benytte godt til å trene godt og være godt forberedt, konstaterer Viking-treneren.

Mener Viking har mye å rette på

Viking-profilen Zlatko Tripic mener laget fremdeles har mer å gå på før innspurten i Eliteserien.

– Vi håper seiersrekken bare fortsetter også etter neste kamp. Nå skal vi ikke spille kamp i helgen, og vi er nødt til å bruke tiden på å trene godt og forbedre oss blant annet på å få opp tempo i spillet. Vi får dessuten for mange brudd imot i kampene. Vi møter mange gode lag fremover, og det er mange poeng igjen å spille om, poengterer Tripic.

Sonde Langås, som ble hentet fra Ranheim i sommer og fikk sin debut fra start i 1-0-seieren mot Stabæk, hevder spillerne verken ser på tabellen eller bryr seg nevneverdig om resultatene til gullrival Bodø/Glimt.

– Hva, spilte Bodø/Glimt mot Haugesund i helgen? Her har vi fullt fokus på eget lag, smiler han.

MYE Å RETTE PÅ: Tripic mener Viking bare kan bli bedre. Her fra eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Stabæk på SR-bank arena i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Tror dette kan bli avgjørende for Viking

Stabæk-trener Lars Bohinen tror imidlertid spesielt én ting kan bli avgjørende for Viking i gulljakten.

– Viking er et lag i flytsonen som ofte scorer på slutten av kampene. Det er en enorm styrke. Og det har vi merket selv også. Vi har tapt 0-1 to ganger mot dem denne sesongen, og i begge de kampene så scoret de i de siste minuttene i kampen. Det å avgjør kamper mot slutten er en enorm styrke de har, roser han.

– Folk i Stavanger for følelsen av det å være trønder



Mushaga Bakenga mener Viking også har hatt marginene på sin side denne sesongen.

– Jeg har selv spilt for topplag, og vet at man da får mye gratis og drahjelp blant annet med dommeravgjørelser. Jeg sitter med en følelse at det var sånn 70-30 med tanke på dommeravgjørelser mot oss på SR Bank Arena. Men det er bare å gratulere Viking. De har drivkraften og ferdighetene til å score mål mot slutten. Det er moro for folket i Stavanger, nå får de følelsen av det å være trønder, oppsummerer Bakenga med glimt i øyet – og sikter til alle trofeene gamleklubben sin Rosenborg fra Trøndelag har tatt opp gjennom årene.