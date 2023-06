Avgjørende uke for VIFs trenerjakt

Siden Dag-Eilev Fagermo fikk sparken tidligere denne måneden, har det vært fullstendig taushet fra Oslo-klubben om hvordan man jobber i trenerjakten.



– Det må ta så kort tid som mulig, og så lang tid som nødvendig, sa styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i etterkant av trenersparkingen.

Det gjentar hun nå 14 dager senere – men utover det ønsker hun å si særdeles lite.

– Det er mye viktigere at vi treffer enn at vi forhaster oss, påpeker hun.

VÅLERENGA-LEDER: Her viser Tuva Ørbeck Sørheim kongen rundt på Intility under et besøk for to år siden. Foto: Terje Pedersen

– Hvem leder trenerjakten?

– Det er naturlig at Joacim (Jonsson) er sentral i det arbeidet. Utover det er naturligvis klubbstyret involvert, sier hun.

TV 2 får opplyst at Ørbeck Sørheim selv og styremedlem Einar Greve er spesielt involvert i prossesen. Også daglig leder Erik Espeseth er tett på saken.

– Har dere vært i kontakt med aktuelle kandidater?

– Jeg tror vi holder det der, svarer Ørbeck Sørheim.

Slik TV 2 forstår det, har imidlertid ikke VIF opprettet offisiell kontakt med noen trenerkandidater foreløpig.

En bruttoliste på trenerkandidater skal være utarbeidet. Men først denne uka er det ventet at klubben kommer til å snevre inn listen for alvor og eventuelt starte samtaler med aktuelle kandidater, får TV 2 opplyst.

Disse navnene diskuteres

En rekke norske kandidater har blitt lansert: Henning Berg, Gaute Helstrup, Leif-Gunnar Smerud, Pa-Modou Kah og Thomas Holm er blant navnene som har blitt nevnt.

NEVNT: Henning Berg, som for tiden er klubbløs. Han har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag. Foto: Stian Lysberg Solum

TV 2 kjenner til at kandidaturet til de to førstnevnte har blitt nevnt og vurderes som langt sterkere enn de øvrige – uten at det trenger å bety at det er kandidater man ønsker å gå for.

– Vi har ikke hørt noe fra Vålerenga. Men det ville være rart om han ikke diskuteres der, sier sportssjef Lars-Petter Andressen hos Tromsø.



Han virker ikke nevneverdig bekymret for at Helstrup skal ønske seg til Vålerenga.



– Nei, vi er på gang til å bygge noe spennende her og det tror jeg at han har lyst å være med på, sier han.



SUKSESSJEF: Gaute Helstrup har ledet Tromsø til en foreløpig andreplass i Eliteserien denne sesongen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Stikk fra profil

Tonen er den samme hos Tromsø-veteranen Ruben Yttergård Jenssen. Han ser ikke for seg at Helstrup har lyst til å dra til hovedstaden.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den spillerstallen vi har er mer spennende enn Vålerenga sin. Jeg vil nok tro at han har større tanker enn det, sier 35-åringen i TV 2-podkasten Spiss Vinkel.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah ser heller ikke bort fra at Helstrup kan komme til å motstå en eventuell fristelse fra hovedstaden.

– Vålerenga er i utgangspunktet en større klubb. Å få ham inn som trener i en sånn uriaspost, og ha Trøim over seg … Fagermo ville ikke si så mye om Trøim, men han kunne si at de to føflekkene han hadde fjernet ble kalt Tuva og Trøim, sier Amankwah, og viser til VGs intervju med klubbens eks-sjef.

– Det var en liten indikasjon på at det ikke er enkelt å komme inn som trener i Vålerenga. Kanskje det ikke er så fristende for Helstrup å komme til storbyen, spekulerer han.



KRITISK: Ifølge Yaw Amankwah er det ikke bare-bare å komme inn som trener i Vålerenga. Foto: Torstein Wold / TV 2

Også skandinaviske, ikke-norske alternativer skal ha blitt nevnt i kontorene på Valle.

En annen som har blitt nevnt på Valle har heftig historikk i Vålerenga: VIFs mektige eier Tor-Olav Trøim har i en årrekke vært en stor tilhenger av Kjetil Rekdal. Men per nå virker en Rekdal-retur lite aktuelt, får TV 2 opplyst.

Ole Gunnar Solskjærs navn har naturligvis blitt nevnt, men det blir sett på som et urealistisk alternativ å lande.

VIF-TOPP: Tor Olav Trøims rolle i Vålerenga er blitt debattert etter sparkingen av Dag-Eilev Fagermo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Taus sportssjef

I Vålerenga er det sportssjef Joacim Jonsson som står i bresjen av trenerjakten, men den tidligere så frittalende sportssjefen er usedvanlig taus om trenerjakten nå.

Han vil verken opplyse om hvem som leder trenerjakten, når man håper å ha det hele på plass eller hva man ser etter i en ny hovedtrener.

– Vi ønsker å satse på akademi og unge spillere. En som er god til å utvikle unge spillere, og tør å bruke dem. Det er mange gode trenere der ute faglig og taktisk, men for meg er det viktig å finne personligheten og ledertypen. Det er kanskje det aller viktigste, sa Joacim Jonsson i etterkant av at Dag-Eilev Fagermo fikk sparken.

Nå ønsker han ikke å kommentere denne saken. Han opplyser at VIF ønsker å holde trenerjakten internt.