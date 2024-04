Avfeier påstanden til TV 2-ekspert

«Nye Tromsø» – uten fjorårets forsvarssjef Jostein Gundersen og trener Gaute Helstrup – åpnet sesongen med et 2-4-tap mot Brann mandag.

– Dette kan bli en tung sesong for Tromsø, altså, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i FotballXtra-studio da Brann gikk opp til 3-0 mot Tromsø.

– De forstår at de har mistet folk, men det gjør de bare til et visst punkt. Kontrasten blir ganske stor fra i fjor hvis det er sånn det skal være denne sesongen, sier Thorstvedt.

NY SJEF: Jørgen Vik har tatt over ansvaret sammen med Gard Holme etter Gaute Helstrups sjokkovergang til Bodø/Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Helstrup sjokkerte Fotball-Norge da han gikk til Bodø/Glimt for å bli Kjetil Knutsens assistent. Jørgen Vik og Gard Holme har tatt over TIL i vinter.

– Dem jeg snakket med i Tromsø i fjor, omtalte Gaute Helstrup som et geni. Han sier hvilke spillere som skal finnes, og så tryller han med dem. Han var deres viktigste mann. Tromsø vil aldri innrømme det, for de vil snakke opp Jørgen Vik og de andre i apparatet, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Det kan være at han står for mye av det samme, men ikke snakk om at de kommer til å prestere på samme nivå. Gaute Helstrup er uerstattelig for en klubb som Tromsø, fortsetter Mathisen i FotballXtra-studio.

DRO TIL BODØ: Gaute Helstrup (til høyre) ble assistenten til Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt tidligere i vinter. Foto: Thomas Andersen / NTB

– Langt ifra

Påstanden om at Helstrup er uerstattelig, blir avfeid av mandagens Tromsø-kaptein Kent-Are Antonsen.

– Langt ifra, sier han til TV 2.



– Jeg skjønner hvor han vil, men jeg mener at vi har gode erstatter som har tatt over, sier Antonsen, som i motsetning til Jostein Gundersen undertegnet en kontraktsforlengelse etter fjorårets bronsesesong.



Lasse Nordås, som scoret begge reduseringene i andre omgang, virker ikke å være bekymret for Tromsø denne sesongen.

– Vi har troen, og vi kunne like gjerne fått med oss noe her mot Brann. Vi kommer til å ta poeng. Vi får bare se om de guttene (i Fotballxtra-studio) får rett eller ikke litt senere, sier Nordås til TV 2.

TOMÅLSSCORER: Lasse Nordås' to mål holdt ikke til poeng. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen, som var suspendert og så kampen fra tribunen sammen med fansen, vil ikke bruke energi på de som har forsvunnet i løpet av vinteren.

– Vi er egentlig ikke så opptatt av det. Vi er opptatt av å finne identiteten vår tydelig. Det har vært en trøblete oppkjøring, der vi har fått øvd oss på mange forskjellige scenarioer. Vi skal bygge på verktøykassen, så skal vi bli en veldig god utgave etter hvert, sier Ruben Yttergård Jenssen til TV 2.

SUSPENDERT: Ruben Yttergård Jenssen sto med Forza Tromsø i mandagens seriepremiere mot Brann. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Da tror jeg det kan bli bra

Morten Killingberg er leder for supportergruppen Forza Tromsø. Han så naturligvis kampen fra tribunen.

– Førsteomgangen gjorde meg egentlig veldig bekymret. Da syntes jeg vi var forferdelig dårlige og svake. Vi gjorde masse rart og masse feil. Så løftet vi oss, og i perioder var vi oppe og nikket, sier Killingberg til TV 2.

– Det var mye bedre i andre omgang, og vi var mye mer oss selv. Det gjør det mer betryggende, men det er selvfølgelig surt å tape, fortsetter han.

SUPPORTERLEDER: Morten Killingberg i Forza Tromsø. Foto: TV 2

Killingberg roser byttene som ble gjort fra benken.

– Det hjalp oss. Da begynte vi å angripe og ble tryggere bakover. Det lignet veldig på oss fra i fjor. Hvis vi bygger videre på det, tror jeg at det kan bli bra. Jeg tror det røde kortet på 2-3 ble avgjørende. Da gikk luften ut av oss og Brann fikk en scoring, sier Killingberg.

Anders Jenssen ble utvist for tumultene som oppsto da Japhet Sery Larsen stoppet Jakob Haugaard fra å sette tidlig i gang. I TV 2-intervju etter kampen la Jenssen seg paddeflat for det andre gule kortet.

Tromsø-trener Gard Holme var misfornøyd med fire baklengsmål i serieåpningen, men glad for at de klarte å heve spillet etter hvert.

– Det sier seg selv hva vi skal gjøre bedre neste gang. Vi skal bli bedre og bedre, og jeg synes vi er på vei til et eller annet, sier Holme til TV 2.