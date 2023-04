Avblåser gullkampen

Tidligere Molde-spiller og nåværende Viking-kaptein Zlatko Tripic svarer kontakt på spørsmålet om gullkampen i Eliteserien er avgjort.

– Ja, sier Tripic i TV 2-podkasten «Spiss Vinkel».

Etter tre serierunder har regjerende mester Molde kun tatt ett poeng. Bodø/Glimt har sprudlet og står med full pott.

SPÅR GLIMT-GULL: Viking-kaptein Zlatko Tripic tror gullkampen i Eliteserien allerede er avgjort. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Dermed er avstanden allerede åtte poeng.

– Jeg ville nesten sagt det før sesongen. All respekt for Molde, som er veldig gode, men Bodø/Glimt er på et annet nivå, mener Tripic.



– Fornuftig mann



Molde-trener Erling Moe tenker ikke på gullkampen.

– Det er sånn at det ikke står i hodet på oss nå. Etter tre kamper er det for liten poengfangst i forhold til en klubb som Molde skal ha. At andre har meninger, er det sånn at det må være og sånn det blir, sier Moe i den samme podkasten.

TUNG START: Molde og trener Erling Moe har sanket kun ett poeng på de første tre serierundene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Zlatko er bestandig en fornuftig mann, sier Molde-treneren.

Tripic er imidlertid sikker på at Molde blir å se i toppen denne i år.

– Men jeg klarer ikke å se for meg at Bodø/Glimt skal miste så mange poeng. De er så stabile og gode og har vanvittige relasjoner. Når de takker nei til 50-60-70 millioner kroner på spillerne sine, sier det hvilket nivå de ligger på. Jeg tror rett og slett at det er for tøft for Molde å ta det igjen, sier Tripic.

Ser Molde-svakheter

Forrige sesong havnet Bodø/Glimt 18 poeng bak Viking.



– Molde har selvfølgelig kvalitet, men de hadde ekstremt flyt på høsten der alt gikk inn. De fikk et ekstremt momentum, men Bodø/Glimt er krevende og vanskelige å spille mot, sier Tripic.

HERJER: Bodø/Glimt står med full pott etter tre serierunder. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– De har et ekstremt intensitetsnivå i spillet som er veldig unikt. Molde har en litt annen type fotball, men det er svakheter i Molde-laget. Det har de kanskje vist i sesonginnledningen. Bodø/Glimt er nå et hakk over Molde, sier Viking-kapteinen.

Erling Moe mener det er naturlig at kritikken kommer.

– Dette er fotballen natur, så dere må få lov til å angripe det på den måten dere ser det best. Det har jeg ikke for mange synspunkter på, sier Moe.

– Vi må tåle at folk snakker og har meninger om oss når vi ikke tar mer poeng enn ett på tre kamper. Innad i klubben er vi trygge og rolige på at vi skal snu dette, så vi er nok sterkere i troen enn dere er, sier Molde-treneren.