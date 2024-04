Arven etter Brekalo: – Det har vært nok prat om ham

– I den kampen her synes jeg han hadde veldig bra kontroll. God med ball. Fysisk er han veldig, veldig bra, han går i dueller og har veldig bra kontroll.

Rosen satt løst fra TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Sondre Langås var igjen viktig for Viking i 1-0-triumfen over Sarpsborg 08.

Det var siddisenes sjuende kamp uten baklengs på ni forsøk - og det uten David Brekalo.

Forrige sesongs beste forsvarsspiller i Eliteserien er for lengst borte. Sloveneren ble - etter en lang overgangssaga - solgt til MLS for over 30 millioner kroner.

Mot Østfold-laget bestod midtstopperparet av Sondre Langås og Djibril Diop.

– Skal jeg være ærlig så tenker jeg ikke mye på at Brekalo har dratt. Han var en fantastisk fyr og en sykt god spiller. Så vil jeg si at han har dratt nå - og det har vært nok prat om ham, ikke vondt ment, sier Langås til TV 2.

BORTE: David Brekalo er solgt - og nå er mannen i bakgrunnen den nye forsvarsklippen i Jåttåvågen. Foto: Carina Johansen

Han legger til:

– Jeg mener det er lagets prestasjoner som gjør at jeg spiller bra. Det er de som hjelper meg til å være en god spiller.

På høyde med Vinícius Júnior

Ifølge TV 2s opplysninger har trønderen, som kom fra Ranheim i fjor sommer, løpt lynkjapt på en løpstest tidligere.

Konfrontert med det, svarer 23-åringen følgende:

– Jeg vinner den på laget, ja. Jeg trenger ikke å si mer enn det.

– Hvor fort går det?

– Jeg har målt over 36 (kilometer i timen). Det er det som gjør at vi tør å stå høyt. Alle bak har så høy fart, vi er ikke redde for at det kommer en ball bak. Vi er ganske sikker på at vi kommer først på den.

Real Madrid-lynvingen Vinícius Júnior har tidligere fått registrert samme fart, ifølge LaLiga.

Med andre ord: Viking-stopperen har hurtigheten i orden.

Langås hadde også kommet veldig høyt opp på lista over Bundesligas raskeste spillere forrige sesong (ekstern lenke).

Da Erling Braut Haaland spilte i Borussia Dortmund, registrerte jærbuen en toppfart på 36,3 kilometer i timen.

MER KJØTT: Langås i duell med en annen tungvekter, Sarpsborg 08s Jo Inge Berget. Foto: Carina Johansen

Angrer: – Jeg er ikke Ole Sæter

Den høyreiste stopperen forteller han har lagt på seg flere kilo med muskler før sesongstarten, i samråd med fysisk trener. Det har gitt resultater, ifølge ham selv.

– Jeg føler meg mye sterkere i duellene og mer solid. Jeg stoler mer på meg selv, har mye mer selvtillit i duellene, og føler jeg vinner dem oftere, sier Langås før han stopper opp.

– Nå snakker jeg meg selv for mye opp, hører jeg.

– Jeg trodde trøndere var litt stor i kjeften?

– Jeg er ikke Ole Sæter. Jeg hørte det intervjuet etter kampen. Det skal jeg i hvert fall ikke si.

