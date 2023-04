Åpner seg om motgangen, troen og kallenavnet: – Dere kan forvente fyr og flammer

26. mars skjedde det som absolutt ikke skulle skje for Rosenborg. Mannen som skulle stå for trøndernes scoringer i Eliteserien, Ole Sæter, tuslet av banen mot Haugesund med en strekkskade.

Den nådeløse dommen sa knappe to måneder på sidelinjen for «løven», og dermed måtte Kjetil Rekdal og co ut på handel med tre dager igjen av overgangsvinduet.

Mandag: Se sesongåpningen til Rosenborg på TV 2 Play og TV 2 Direkte fra klokken 13.30.

SKADET: Ole Sæters skade førte til at Agon Sadiku ble Rosenborg-spiller på overgangsvinduets siste dag. Foto: Ole Martin Wold

Der ble «løven» erstattet av «dragen».

– Dere kan forvente fyr og flammer når jeg spiller, sier en glisende Agon Sadiku til TV 2.

Sjeldent har vel ordaket «den enes død, den annens brød» passet bedre.

For selv om Ole Sæter på langt nær er død, og selv om han med overveiende sannsynlighet vil komme tilbake i sedvanlig stil om noen uker, hadde nok ikke Sadiku endt opp på Lerkendal nå, om det ikke var for trønderens skade.

– Det har vært noen hektiske dager. Jeg er veldig fornøyd med alt som har skjedd. Alt har skjedd fort, men det har gått veldig, veldig bra. Jeg veldig stolt over å være en del av dette laget og jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe oss til å vinne tittelen, sier Sadiku.

Les også: TV 2s eksperter spår RBK-nedtur denne sesongen.

Trøblet i ungdommen

At 20-åringen fra Finland skulle ende opp på Lerkendal, har imidlertid ikke alltid vært gitt.

For noen år siden var det nemlig de færreste som trodde at Sadiku skulle bli fotballproff.

– Jeg tror det bare var foreldrene mine, familien min og bestevennene mine som trodde på det. Det har alltid vært folk som har sagt at jeg burde gi opp og slike ting, men jeg har aldri latt det påvirke meg.

NEKTET Å GI OPP: Sadiku har flere ganger fått beskjed om at han burde gi opp fotballen. Nå er han Rosenborg-spiller. Foto: Per-Atle Karlsen

I barndommen slet den ungen finnen såpass med både fokus og holdninger, at det gikk utover fotballen. Det skulle endre seg i et møte med den lokale treneren Dieudonne Mavunda.

– Jeg ville alltid at alle andre skulle gjøre jobben for meg. Jeg skulle bare stå foran mål og sette den i nettet. Han fortalte meg at fotballen ikke fungerte slik og at man også må jobbe steinhardt, selv om man er en spiss. Han brukte å vise meg klipp av hardtarbeidende spisser. Det endret hele mitt perspektiv på spiss-rollen. Han åpnet øynene mine, forklarer Sadiku, og legger til:

– Jeg var veldig lat. Ser du meg nå er jeg en av de som jobber hardest.

– Jeg stoler bare på Gud

Men det er ikke bare Mavunda som har vært viktig for Sadiku. En langt større skapning var det som for alvor skulle sørge for at finnen fant roen på fotballbanen.

– Jeg brukte å overtenke så mye at beina mine ikke fungerte. Jeg klarte ikke å være i øyeblikket. Troen har hjulpet meg veldig mye med det, så jeg har ikke det problemet lenger.

LEVER I TROEN: Sadiku kan fortelle gjennom troen føler at han aldri er alene på fotballbanen. Foto: Per-Atle Karlsen

For Sadiku, som har foreldre fra Kosovo, står troen nemlig svært sterkt. I de senere årene har spissen selv begynt å praktisere islam.

– Jeg brukte å ha problemer med å holde fokus. Når jeg leser eller lytter til koranen, gir det meg så mye ro. Det hjelper meg på så mange måter, sier Sadiku og utdyper:

– Jeg klarer å holde meg fokusert og jeg forstår at alt skjer av en grunn. Jeg stoler bare på Gud og fra den dagen jeg kom inn i troen har det hjulpet meg veldig mye på fotballbanen.

Kallenavnet forplikter

Nå er Sadiku hentet til Rosenborg fra Honka for å fylle tomrommet etter både Casper Tengstedt og Ole Sæter.

Men selv ikke det får spissen til å føle seg presset.

– Nei. Jeg tror ikke jeg har følt press på lenge. Jeg stoler på Gud og jeg vet at han har en veldig god plan for meg, smiler Sadiku.

Den finske landslagsspilleren nettet 17 ganger på 29 kamper forrige sesong. Nå skal han prøve å gjøre det samme i Eliteserien.

FAST FEIRING: Skal vi tro hovedpersonen selv er det bare å bli vant til denne feiringen. Den er dedisert til Agons kone, Blendina. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg er aggressiv og om noen gir meg en sjanse kommer jeg til å straffe dem. Når jeg nærmer meg en ny sesong, prøver jeg alltid å være den beste. Det inkluderer det å være toppscorer, sier 20-åringen bestemt.

Det følger også en del forventinger til ungguttens kallenavn, men med Gud som ledsager frykter ikke «dragen» noe.

– Jeg tror jeg kan leve opp til det kallenavnet. Gud er med meg når jeg spiller fotball. Jeg føler at han beskytter meg og passer på meg, avslutter Sadiku smilende.