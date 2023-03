Åpner opp om Viking-hets: – Min mor klikket

INGEN FAVORITT: Rosenborg og Adrian Pereira tar turen til Stavanger og SR-Bank Arena søndag. Der blir det neppe noen hjertevarm velkomst for den tidligere Viking-favoritten. Foto: Ole Martin Wold

Det kom som et sjokk for mange Viking-supportere da Adrian Pereira valgte å signere for Rosenborg i 2021, etter et mislykket opphold i greske PAOK.

Hovedpersonen lever på sin side helt greit med at det fyres litt fra Stavanger.

– Jeg synes det er kult, ja. Veldig. Det får meg til å føle meg som «the main caracter». Jeg synes det er kult, smiler RBK-backen.

Men der Pereira lever godt med kritikken og mishagsytringene fra Viking-supporterne, innrømmer 23-åringen at det har gått mer inn på familien.

– Det påvirker ikke meg, men det påvirker de rundt meg. Min mor klikket jo da de brant drakten min. Lillebroren min syntes det var drit da han skulle se meg én gang i året, og så ble jeg buet på foran alle. Jeg synes det er litt artig og at det skal være litt sånn, men man forstår jo det når man blir eldre, sier Pereira.

Brente drakten

Det var på senhøsten i fjor at sinnet ble satt i kok på ny hos enkelte av supporterne til de mørkeblå.

Etter lite spilletid for Rosenborg, var Pereira høyaktuell for en retur til gamleklubben. Da svarte enkelte supportere med å sette fyr på backens RBK-drakt under fjorårets serieavslutning.

– Folk får gjøre hva de vil. Om de vil kjøpe drakt og brenne den for å være kule, så får de gjøre det, sier Pereira, som legger til at mamma hadde et litt annet syn på saken.

– Ja, for det sto jo navnet mitt. Det er jo sånn mødre er, de skal jo være bekymret. Hun var litt sur da, humrer han.

– Får du fortsatt mange meldinger?

– Ja, det får jeg enda. Noen er «banter» og så er det noen som fortsatt er litt gira på at det var et dumt valg, men det har roet seg etter Veton (Berisha) gikk til Molde. Da tror jeg de har byttet beite, gliser Pereira.

Utelukker ikke Viking-retur

Men tross drakt-brenning og stadige mishagsytringer, har ikke Pereira noe vondt å si om gamleklubben.

– Det var jo de som ga meg sjansen, og det kommer jeg alltid til å være takknemlig for. Uten Viking hadde jeg aldri vært her jeg er i dag. Det setter jo merker på en.

Rogalendingen, som har kontrakt med Rosenborg ut 2025, har tidvis slitt med spilletiden på Lerkendal.

INTERESSE: Viking har tidligere vært interessert i å hente Pereira tilbake til Stavanger. Hovedpersonen selv utelukker ikke at det kan skje en gang i framtiden. Foto: Carina Johansen

Selv hevder backen at han satt stille i båten da Viking kom på banen i høst, men 23-åringen innrømmer at han stadig holder Viking-døren på gløtt.

– Ja, for meg kunne det ha vært aktuelt. Jeg har ikke noe vondt å si om Viking, men jeg er jo på et sted der jeg føler at jeg kan bidra i Rosenborg. Jeg kan spille fast her, og det er det som er førsteprioritet.

Må spille mer

For å gjøre det må Pereira danke ut Edvard Tagseth i kampen om en plass på venstre vingback.

En ny sesong som i fjor virker i alle fall å være uaktuelt for den tidligere Viking- og PAOK-spilleren.

– Det er litt vanskelig å spekulere i også. Det er ganske omfattede og du vet aldri hva som skjer. Men hadde du spurt meg rett ut, så hadde jeg sagt nei. Vi får bare se hva som skjer. Jeg vil jo spille fast, det er ikke noen tvil om det.

TØFF KONKURRANSE: Kjetil Rekdal har et aldri så lite luksusproblem på venstrebacken. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Gjennom vinteren har Pereira hovedsaklig blitt brukt på venstrebacken, men han har også blitt testet som sidestopper, uten at han virker overbegeistret for å spille der.

På spørsmål om stopper kan være noe for han, svarer Pereira nemlig følgende:

– Nei, men jeg tror midtbane kan være noe for ham (Tagseth). Så jeg skal ta en prat med trenerne og si at de må få han inn på midten. Han var god mot Levanger. Da snudde vi kampen da han kom inn på midten, så fortsett med det.

Kjetil Rekdal er også klar over at Tagseth er fleksibel, men RBK-sjefen er tydelig på at duoen først og fremst konkurrerer om samme plass.

– Han har hatt en bra vinter, og det har «Eddi» hatt også, så der er det en ganske tøff konkurransekamp på gang. Så vet vi at «Eddi» i andre tilfeller kan spille i andre posisjoner, men foreløpig har vi valgt å spille med en av de to på venstre vingback, så får vi se hvordan det blir, sier Rekdal til TV 2.

– Der har du overskriften din

Mot Aalesund forrige fredag startet Pereira på benken, i det som var siste test før cupkampen mot Viking.

Backen selv legger ikke skjul på at det er en kamp han vil spille.

– Jeg ser ikke så mye på kalenderen, men de kampene synes jeg er kjekke, ja. Så jeg må prøve å komme meg inn i startelleveren før vi møter dem, for synes det er kjekt å spille på Viking Stadion, sier Pereira, som ikke er nevneverdig bekymret for et nytt drakt-bål.

– Jeg forstod jo at de ikke var så godt voksne de som hadde gjort det, men det sender jo signaler om at de ikke har lyst til å ha meg i klubben. Det går fint, for jeg er i Rosenborg. Der er det ingen som har brent drakten min enda.

– Hvem er best nå? Viking eller Rosenborg?

– Det er Rosenborg. Da har du overskriften din, avslutter RBK-backen med et glis.